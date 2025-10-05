Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz y el despejo que lo condena en Crystal Place; terminó en gol

Daniel Muñoz y el despejo que lo condena en Crystal Place; terminó en gol

El atacante paisa es criticado por gol del Everton, en el que él participó con rechazo, que al final fue anotación del cuadro local. ¡Insólito!

Por: EFE
Actualizado: 5 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano, en el partido de Crystal Palace contra Chelsea, por Premier League
Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano, en el partido de Crystal Palace contra Chelsea, por Premier League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad