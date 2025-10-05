Barcelona perdió el liderato, y recibió fuerte golpe frente al Sevilla; derrota 4-1

El Barcelona perdió este domingo el liderato de LaLiga de la peor manera, al salir goleado por 4-1 en el Sánchez-Pizjuán, donde estuvo perdido en la primera parte y en la segunda perdonó sus opciones de empatar, lo que no hizo el Sevilla, que vuelve a ganar a los azulgranas diez años después.

En la primera parte el Sevilla se impuso 2-1 gracias a un penalti transformado por el chileno Alexis Sánchez (m.13) y un gol de Isaac Romero (m.36), ante un equipo que acortó distancias en la prolongación por medio del inglés Marcus Rashford, pero en la segunda mitad los tantos de Carmona y Akor Adams, en la recta final, rubricaron el sorprendente 4-1.

El conjunto del alemán Hansi Flick se presentó en la capital andaluza para defender el liderato al que se aupó en la pasada jornada, pero que provisionalmente había recuperado el Real Madrid tras su victoria del sábado (3-1) ante el Villarreal.



Para ello necesitaba los tres puntos en un partido que afrontó después de sufrir su primera derrota de la temporada, ante el PSG en la Liga de Campeones (1-2), y con la ausencia de Lamine Yamal, quien recayó de sus molestias en el pubis ante el conjunto parisino y se volvió a unir a una larga lista de lesionados del equipo azulgrana en la que también figuran los porteros Ter Stegen y Joan García, los medios Gavi y Fermín y el delantero Raphinha.

Con esas circunstancias se plantó ante un Sevilla con grandes resultados este curso como visitante, pero su campo había dejado de ser el 'fortín' de antaño y donde en 2025 solo había ganado una vez, el pasado mayo ante Las Palmas (1-0).

Otra misión que buscaba el equipo del argentino Matías Almeyda era sumar dos triunfos seguidos, lo que no conseguía desde hace cerca de dieciocho meses después de no lograrlo en toda la pasada temporada, y para ello le puso mucho ritmo al partido desde su arranque, aunque el fuerte calor fue un problema añadido para que esa intensidad se mantuviera muchos minutos.

Sevilla, celebrando el tercer gol frente a Barcelona Foto: AFP

Los sevillistas le sacaron rédito a esos buenos minutos para adelantarse en el marcador gracias a un penalti del uruguayo Ronald Araújo sobre Isaac Romero, una falta que en principio no consideró el colegiado Alejandro Muñiz, pero rectificó tras ser avisado por el VAR e ir a la pantalla a comprobarlo.

El encargado de transformar el penalti fue el veterano delantero chileno Alexis Sánchez, una de las apuestas del Sevilla para esta campaña y que le marcó al que fue equipo durante tres temporadas, de la 2011-12 a la 2013-14.

El 1-0 no le sentó nada bien a la formación visitante. Todo lo contrario. Se vio superada por un rival intenso, que ganó las disputas de balón y que lo único que tuvo en su debe en la primera media hora fue que no encontró el segundo tanto en hasta cuatro claras ocasiones de las que dispuso, dos de ellas Isaac Romero.

Pero no perdonó a la tercera y, en una nueva contra peligrosa de las que montaba el Sevilla con muchos espacios libres por delante, Romero acertó para poner el 2-0 a los 36 minutos.

Acción de juego del partido entre Sevilla y Barcelona Foto: AFP

En ese momento sí tomó el Barça los mandos para que Marcus Rashford avisara a los 42 minutos en la primera acción de peligro de los suyos y que el propio inglés acortara la desventaja local ya en la prolongación del primer tiempo, tras un buen pase de Pedri, de lo mejor de su equipo en este periodo.

En la segunda parte la decoración fue diferente, el Sevilla se desgastó mucho en la primera y el Barcelona tomó el mando espoleado por ese gol que le había metido en el encuentro en el último lance antes del descanso.

El empate pudo llegar a falta de un cuarto de hora para que se cumpliese el tiempo reglamentario, cuando se pitó un penalti del belga Adnan Januzaj, recién ingresado al campo, sobre Álex Balde, quien también había entrado en la segunda parte, pero el polaco Robert Lewandowski mandó el lanzamiento fuera después de que el meta griego Odysseas Vlachodimos le aguantara muy bien.

El Barcelona tuvo varias opciones para el empate, pero fue otra contra local, cuando se cumplía el minuto 90, la que puso el 3-1 con el tanto de José Ángel Carmona, goleada que remató el nigeriano Akor Adams en la prolongación.