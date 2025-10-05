Síguenos en::
Barcelona perdió el liderato, y recibió fuerte golpe frente al Sevilla; derrota 4-1

Barcelona perdió el liderato, y recibió fuerte golpe frente al Sevilla; derrota 4-1

Este domingo, el Barcelona tenía la oportunidad de asumir nuevamente el liderato de la liga de España, sin embargo, perdió de forma abultada 4-1 frente al Sevilla en condición de visitante.

Por: EFE
Actualizado: 5 de oct, 2025
Sevilla, celebrando su victoria frente a Barcelona
Sevilla, celebrando su victoria frente a Barcelona
Foto: AFP

