Jugador de la Selección Colombia amargó el debut del hijo de Gianluigi Buffon

El Bolonia, del colombiano Jhon Lucumí, castigó este domingo al Pisa (4-0) con una goleada marcada por la temprana expulsión del alemán Idrissa Toure que hunde a los recién ascendidos en la última plaza de la Serie A.

Solo conoce una victoria en la temporada el Pisa del español Raúl Albiol, inédito en Serie A y debutante en la derrota copera ante el Torino del pasado 25 de septiembre. El resto, dos empates y cinco derrotas que saldaron su eliminación de la Copa Italia y le colocan en la última plaza con tan solo dos puntos.

El Bolonia, necesitado de una victoria tras dos empates seguidos, ante el Lecce y ante el Friburgo en Liga Europa, se desquitó a lo grande con cuatro goleadores diferentes.



Abrió el marcador el italiano Nicolo Cambiaghi y en el minuto 36 llegó la sentencia. Porque Toure cometió un error en la cesión a su portero y acabó agarrando en la frontal del área siendo el último hombre para evitar el uno contra uno, ganándose una expulsión que, además, acabó con el tanto del croata Nikola Mora de falta.

Doble castigo que acabó con toda la esperanza del Pisa, resignado al encajar el tercer tanto antes del descanso a cargo del italiano Ricardo Orsolini. El cuarto, ya en la segunda mitad, lo firmó el danés Jens Odgaard.

Jhon Lucumí, defensor colombiano titular en Bolonia vs Pisa @Bolognafc1909

El partido dejó el debut en Serie A de Louis Thomas Buffon, hijo de 'Gigi' Buffon, mítico portero del Juventus Turín y de la selección 'Azzurra'.

El Bolonia, con la victoria, se asienta en la séptima plaza con 10 puntos.

Louis Thomas Buffon, hijo del mítico Gianluigi Buffon, debutó este domingo en la Serie A con el Pisa.

Buffon, que juega en una posición radicalmente diferente a la de su padre, pues es delantero, saltó al campo en el minuto 77 del duelo, ya decidido con los cuatro tantos del Bolonia, beneficiado por la temprana expulsión del alemán Idrissa Toure.

A sus 17 años, Buffon debutó en Serie B la pasada campaña de la mano de Filippo Inzaghi, compañero de 'Gigi' en la selección italiana que levantó el Mundial 2006. Y su debut en Serie A llegó de la mano de Alberto Gilardino, que también formó parte de aquella plantilla que ganó la Copa del Mundo.

Esta misma temporada, Buffon ya había debutado en Copa Italia, en la derrota ante el Torino.

Buffon eligió formar parte de las categorías inferiores de República Checa, país de origen de su madre, en lugar de Italia, país con el que todavía podría jugar si decidiera cambiar de opinión, pues no ha disputado aún minutos oficiales con la absoluta.