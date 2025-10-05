Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jugador de la Selección Colombia amargó el debut del hijo de Gianluigi Buffon

Jugador de la Selección Colombia amargó el debut del hijo de Gianluigi Buffon

Este domingo, el Bolonia del colombiano Jhon Lucumí obtuvo una victoria contundente 4-0 frente al Pisa en la sexta jornada de la Serie A, en un juego que dejó el debut del hijo del legendario portero.

Por: EFE
Actualizado: 5 de oct, 2025
Jugadores del Bolonia celebrando la victoria frente a Pisa
Foto: X/@Bolognafc1909

