Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Contundente información sobre el futuro de James Rodríguez; hay interesados

Contundente información sobre el futuro de James Rodríguez; hay interesados

La continuidad en el Club León está cada vez más lejos y, por eso, desde territorio mexicano ya revelaron las ofertas que tiene James Rodríguez para el 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido del Club León, por la Liga MX
James Rodríguez, mediocampista colombiano, en un partido del Club León, por la Liga MX
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad