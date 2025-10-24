Contundente información sobre el futuro de James Rodríguez; hay interesados

Después de sus fallidos pasos por Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo y Rayo Vallecano, James Rodríguez arribó al Club León. Allí, en el primer semestre, jugó 20 partidos, marcando un total de dos goles y brindando siete asistencias. Además, alcanzó los cuartos de final en la Liga MX, quedando eliminado contra Cruz Azul, y dijo adiós en fase de grupos de la Leagues Cup.

Ahora, en la segunda parte del año, la situación no es la mejor. Con 773 minutos en cancha, repartidos en 11 compromisos, registra tres anotaciones y un pasegol. No obstante, lo crítico es que la 'fiera' marcha en el puesto 16 de la tabla de posiciones, con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y ocho derrotas, quedando al borde de la eliminación.

Tan solo quedan tres fechas, donde León enfrentará a Pumas y Puebla, en condición de local, y visitará al América de México. Recordemos que los seis primeros avanzan directamente a los cuartos de final, mientras que del séptimo al décimo juegan los play-in. De esos cuatro equipos, se conocen los dos restantes que completan los ocho que siguen con vida por el título.

¿James Rodríguez, a punto de terminar su ciclo en el cuadro 'esmeralda'? Foto: Club León.

Bajo ese complejo panorama para el conjunto 'esmeralda' y teniendo en cuenta que James Rodríguez termina contrato en diciembre de 2025, en territorio mexicano dan como un hecho que no seguirá en esa institución. De hecho, el periodista, Paco Montes, que es especializado en el Club León, dio una información sobre el futuro del colombiano, de 34 años.



"James Rodríguez y el Club León están lejos, a hoy, de alguna posibilidad de renovación (nada definido al 100%), pero ya hay equipos de la Liga MX y también de la MLS muy pendientes de la situación", afirmó de entrada el comunicador en sus redes sociales oficiales. De igual manera, sentenció que "el mediocampista colombiano fue parte de entrenamiento regenerativo".

.@jamesdrodriguez y @clubleonfc lejos hoy de la posibilidad de renovación (nada definido al 100), pero ya hay equipos de @LigaBBVAMX y @MLSes , pendientes de la situación

*Hoy el colombiano fue parte de entrenamiento regenerativo#ElGuardián pic.twitter.com/2BnMIv1TzJ — Paco Montes (@PacoMontesLA) October 24, 2025

El volante 'cafetero' fue titular en el partido de Club León contra Atlas, disputando tan solo 59 minutos, ya que fue reemplazado por Ismael Díaz. Dicho compromiso, que se llevó a cabo en el estadio Jalisco, finalizó 2-0 a favor del local, con doblete de Uroš Đurđević. En el conjunto 'rojiblanco' estuvo Camilo Vargas, compañero de James Rodríguez en la Selección Colombia.