James Rodríguez, en graves líos con el Club León, por Liga; el tema es noticia en México

Cuando fueron compañeros en el Real Madrid, James Rodríguez y Keylor Navas ganaron juntos siete títulos. Ya lejos de ese pasado glorioso, se reencontrarán este fin de semana en el fútbol mexicano bajo el inminente riesgo de sufrir un fracaso con León y Pumas.

La decimoquinta fecha del torneo Apertura 2025 presenta en cartelera el reencuentro entre el mediocampista colombiano y el portero costarricense en situación comprometida para sus respectivos equipos.

Para León y Pumas es urgente ganar este sábado en el estadio Nou Camp en León. El triunfo los aferra a la posibilidad de llegar a la ronda de los play-in (repechajes), reservada para los conjuntos que terminen la fase regular entre la séptima y la décima posición.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, es el capitán del Club León en la Liga MX Foto: AFP

Los cuatro equipos que tienen por ahora el derecho a la repesca son Pachuca (21 puntos), Guadalajara (20), Juárez (19) y Atlético San Luis (16).



A falta de tres jornadas para que finalice la fase regular, los Pumas son duodécimos con 14 unidades y León es decimosexto con 12.



El León de James no reacciona

A medio torneo, luego de once fechas tormentosas, el León de James Rodríguez sufrió un cambio en el timón por la renuncia del entrenador argentino Eduardo Berizzo. El mexicano Ignacio Ambriz, otrora campeón con La Fiera, regresó para tomar el mando y tratar de corregir el rumbo, pero el equipo ha sufrido tres derrotas al hilo bajo su guía.

"Ya no depende de nosotros", reconoció Ambriz a media semana tras la derrota por 2-0 en la visita al Atlas, resultado que significó el adiós a la posibilidad de una clasificación directa a la liguilla.

Al minuto 60 de este partido, cuando La Fiera perdía 1-0, Ambriz relevó a James por primera vez desde que asumió el cargo.

James Rodríguez y el detalle de su nuevo DT. Foto: Club León.

"Fue un cambio táctico para tener un poco más de verticalidad en el ritmo de ida y vuelta que puso Atlas", justificó el DT.

El astro colombiano, de 34 años, vive su segundo torneo en México. En el primero, el Clausura 2025, aportó dos goles y seis asistencias, y su equipo alcanzó los cuartos de final.

En este Apertura 2025, Rodríguez ha marcado tres goles y una asistencia. Ahora la posibilidad de llegar a la liguilla es remota y la incertidumbre de su continuidad en el León es grande. Su contrato finaliza en diciembre.

