James Rodríguez y el malestar que crece en León; su futuro sigue en duda

Ni el cambio de entrenador le ha sentado bien a León, que con la llegada de Ignacio Ambriz sigue sin levantar cabeza en la Liga MX. Desde que ‘Nacho’ asumió el cargo, ‘la Fiera’ acumula tres derrotas consecutivas, lo que ha encendido las alarmas entre la afición.

En su más reciente presentación por la fecha 14 del torneo, León cayó 2-0 en su visita al Atlas, que tuvo como protagonista al portero colombiano Camilo Vargas. En ese compromiso, James Rodríguez fue titular, aunque poco pudo hacer para evitar una nueva derrota de su equipo.

Más allá del resultado, lo que llamó la atención fue la sustitución del colombiano a los 60 minutos, cuando Ismael Díaz ingresó en su lugar. Pese a su salida, el ‘10’ de la Selección Colombia fue el mejor calificado de León, según los registros de Sofascore, que le otorgó una puntuación de 7,1.



¿James Rodríguez disgustado en León?

James Rodríguez en Atlas vs. León.

De acuerdo con el periodista mexicano Ismael Romo de 'TUDN', el cucuteño, de 34 años, no habría tomado de buena manera su sustitución frente al Atlas. Además, su futuro en el club sigue siendo incierto.

“James Rodríguez se ha vuelto el tema con el conjunto ‘panza verde’, pues salió en el minuto 60 de cambio frente a los ‘zorros’. No le gustó para nada al colombiano la decisión que tomara ‘Nacho’ Ambriz, quien después explicó que había sido por temas tácticos, además que el colombiano venía con una carga fuerte de varios partidos”, dijo Ismael Romo.

El periodista también añadió que el panorama contractual del colombiano parece complicarse: “Hoy la renovación de contrato de James Rodríguez es una incógnita y, si bien hace algunas semanas había la intención de renovar, tras los últimos partidos esta parece diluirse (…) podría tomar una decisión importante ya de cara al final del torneo para decir adiós a León debido a los resultados de las últimas semanas”.

Números de James Rodríguez

En la presente campaña con León, James Rodríguez ha disputado 14 partidos en todas las competiciones, con un balance de tres goles y dos asistencias.



¿Cuándo vuelve a jugar León?

Por la fecha 15 de la Liga MX, León se jugará la vida frente a Pumas, equipo dirigido por Efraín Juárez. El compromiso está programado para el viernes 24 de octubre a partir de las 7:00 p. m. (hora colombiana).