Edwuin Cetré y la insólita razón por la que no llegó Athletico Paranaense; "no fue cierto"

Edwuin Cetré protagonizó una de las novelas del mercado de pases en el fútbol argentino. Después de haberse coronado campeón del Clausura 2025, siendo figura con goles, las ofertas no faltaron. Sin embargo, Boca Juniors ganó el pulso y así se dio a conocer este martes 10 de febrero, en la emisión del programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Me confirman que Boca Juniors anunciará la contratación de Edwuin Cetré", afirmó Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol. De igual manera, Juan José Buscalia, quien es un periodista argentino, complementó la información y dio detalles de la operación, con cifras, dinero que se pagó y los porcentajes que le corresponden a cada parte.

"Una vez que supere la revisión médica, se confirmará. El tema es que como viene de una revisión rechazada en Paranaense, por una supuesta lesión en la rodilla, en Boca quieren saber si todo está bien. Igual creen que no habrá inconveniente y será jugador del 'Xeneize', a cambio de un pago de tres millones de dólares por el 50% de su pase", dijo de entrada.

Además, se refirió a la situación del 'poderoso' en esta transferencia. Recordemos que el 'cafetero' arribó a Estudiantes de La Plata proveniente del equipo 'paisa' en 2024, ganando dos Trofeos de Campeones, una Copa de la Liga y una Liga. "Tengo entendido que la parte de Independiente Medellín no se ha modificado", añadió el comunicador 'gaucho'.



No obstante, Javier Hernández Bonnet tenía otra información y corrigió. "En el arreglo total entró lo del Medellín, que no es una cifra grande frente a la operación de Edwuin Cetré, pero sí para un equipo colombiano que tiene dificultades económicas y eso le cae muy bien a la institución, teniendo en cuenta que es una de las que tiene dificultades en ese parte", comentó.

Edwuin Cetré, delantero colombiano, se lamenta en un partido de Estudiantes de La Plata AFP

Ahora, reveló una historia que causó impacto y revuelo, ya que conoció la verdadera razón por la que no llegó a Athletico Paranaense, a pesar de haber viajado a Brasil. "Les comento que tuve la oportunidad de hablar con el representante del jugador y le pregunté por el supuesto tema cardíaco por el que lo habían descartado en Paranaense", expresó.

"Me dijo que fue alguien que le comentó a una periodista sobre ese tema, ella se lo tomó en serio, lo publicó en sus redes y difundieron algo que no fue cierto. No fue un tema de corazón, fue de rodilla. Por eso es que en Argentina estaban atentos, aunque los exámenes preliminares decían que no habría problema", sentenció el director general de Gol Caracol.