Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Crece expectativa de 'Cucho' Hernández con Selección Colombia, en Mundial 2026; en España es figura

Crece expectativa de 'Cucho' Hernández con Selección Colombia, en Mundial 2026; en España es figura

Siendo el goleador del Betis, Juan Camilo 'Cucho' Hernández se ha convertido nuevamente en una pieza importante de su equipo y un nombre importante en España, donde creen que podría ir al Mundial.

Por: EFE
Actualizado: 4 de may, 2026
Comparta en:
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, celebra su gol con Real Betis por la Europa League
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis, celebra su gol con Real Betis por la Europa League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad