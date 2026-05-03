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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así va la tabla de goleadores en la Bundesliga; ¿qué puesto ocupa Luis Díaz?

Así va la tabla de goleadores en la Bundesliga; ¿qué puesto ocupa Luis Díaz?

Luis Díaz no marcó en el juego contra Heidenheim, pero su regularidad en el certamen alemán le ha permitido estar en los lugares de vanguardia en la tabla de goleadores. ¡Acá los detalles!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de may, 2026
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Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich.
Luis Díaz es figura en el Bayern Múnich.
Foto: Getty Imágenes

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