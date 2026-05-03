Así va la tabla de goleadores en la Bundesliga; ¿qué puesto ocupa Luis Díaz?

Luis Díaz no marcó en el último partido del Bayern Múnich, que finalizó 3-3 frente al Heidenheim en el Allianz Arena el sábado, pero se mantuvo en el 'top-5' con respecto a la tabla de goleadores de la Bundesliga 2025/2026. Harry Kane domina a placer.

El extremo guajiro jugó sólo 45 minutos en el compromiso de la jornada 32 del certamen alemán, teniendo en cuenta que el miércoles su club tendrá el duelo de vuelta por las semifinales de la Champions League contra el vigente campeón del certamen, el PSG; la serie está parcialmente a favor de 'les rouge et bleu' por 5-4.

En ese contexto, la tabla de artilleros de la Bundesliga está liderada por Harry Kane, quien tampoco marcó contra el Heidenheim, pero sus 33 'gritos sagrados' lo mantienen muy lejos de su perseguidor; Deniz Undav, del Stuttgart, y quien tiene 18 anotaciones; el podio lo completa Patrik Schick, del Bayer Leverkusen.

Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Heidenheim por la Bundesliga. Foto: AFP

Y en el caso puntual de Luis Díaz acumula 15 anotaciones en el certamen 'teutón', siendo su primera temporada con los 'bávaros'.



Tabla de goleadores de la Bundesliga, al término de la 32ª jornada:

Harry Kane: 33 goles (Bayern Múnich) Deniz Undav: 18 goles (Stuttgart) Patrik Schick: 16 goles (Bayer Leverkusen) Luis Díaz: 15 goles (Bayern Múnich) Serhou Guirassy: 15 goles (Borussia Dortmund) Andrej Kramaric (Hoffenheim) y Michael Olise (Bayern Múnich): 14 goles Christoph Baumgartner: 13 goles (RB Leipzig) Diomandé (RB Leipzig), El Mala (Colonia), Tabakovic (Borussia Mönchengladbach): 12 goles Amiri (Mainz 05), Demirovic (Stuttgart): 11 goles Asllani (Hoffenheim), Burkardt (Eintracht), Stage (Werder Bremen): 10 goles

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El calendario del fútbol en Europa indica que será el miércoles 6 de mayo por la vuelta de las semifinales de la Champions League. Los dirigidos por Vincent Kompany recibirán en el Allianz Arena de Múnich al PSG, en una serie que ganan los parisinos por 5-2. Este vibrante duelo tiene como horario de inicio para Colombia de las 2:00 de la tarde. Hay que precisar que Luis Díaz marcó en el Parque de los Príncipes.



Luis Díaz le marcó un golazo al PSG con Bayern Múnich, por la ida de las semifinales de la Champions League. AFP