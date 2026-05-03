Pablo Repetto, tras clasificación de Santa Fe en la Liga BetPlay: "No digan que estamos peleados"

Después de haber vencido por 3-1 a Internacional de Bogotá, en el duelo correspondiente a la jornada 19 de la Liga BetPlay I-2026; Pablo Repetto salió a la rueda de prensa, para hablar con los medios de comunicación respecto a la clasificación de Independiente Santa Fe, en las finales del fútbol colombiano.

“Es merecido por lo que fue el partido, sacamos la ventaja en el último tramo. Me deja contento la personalidad del equipo, de los jugadores, porque estás perdiendo 1-0 y la pelota quema, los que están en esto saben. Otros equipos grandes tenían que ganar y no ganaron porque no es fácil; aunque parezca que sí, no es fácil”, indicó de enterada el estratega ‘cardenal’ refiriéndose a lo que fue el encuentro en el estadio Nemesio Camacho El Campín, este domingo.

Sumado a eso, Repetto también hizo un análisis del encuentro y la manera en la que se desarrolló el juego; en el que, a su concepto, Santa Fe fue superior a Internacional de Bogotá: “Yo vi un partido, en el que comenzamos bien. Luego Inter manejó la pelota, tuvo otra posibilidad y ya. En el segundo tiempo el gol es una contra de un tiro de esquina nuestro y a partir de ahí todo el partido fue de Santa Fe. Reflejo de esto fueron los tres goles y que estuvimos cerca del cuarto”.

Santa Fe vs Internacional de Bogotá - Foto: Colprensa

¿Qué decir de las variantes que hizo dentro del juego?



“Remontamos a partir de juego; no fueron pelotazos y eso me deja tranquilo, todo fue jerarquía del plantel. Scarpetta era su tercer partido que iniciaba; Nahuel tampoco ha sido titular habitualmente y así todos, pero creo que es satisfactorio para mí que los que entran lo hacen bien, porque trabajan en la semana y ese es el fruto de haber remontado”.

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¿Qué sensación queda de la victoria?

“Hoy cumplimos el segundo objetivo del año; luego a pensar en el miércoles, en Copa Libertadores y después miraremos el rival de las finales en Liga”.

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¿Es verdad que hubo problemas en la interna de este Santa Fe?

“Lo principal es el nivel de los jugadores, siempre confiamos. Aceptamos las críticas, pero no que digan que estamos peleados, que yo estoy pelado con Hugo (Rodallega). No digan boludeces. No busquen problemas donde no los hay. Estamos fuertes y juntos. La gente apoya, este es un premio para la gente que empujó. Este es el Santa Fe que queremos todos".

¿Cómo va el tema de los lesionados?

"Lovera es el que está más atrás, pero ya vamos encontrando una mejor versión de cada jugador y vamos a seguir mejorando como equipo y a estar mejores para poder disputar lo que viene".