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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pablo Repetto, tras clasificación de Santa Fe en la Liga BetPlay: "No digan que estamos peleados"

Pablo Repetto, tras clasificación de Santa Fe en la Liga BetPlay: "No digan que estamos peleados"

El estratega 'cardenal' se refirió a la clasificación del 'león' para las finales del fútbol colombiano, enfatizando en las críticas recibidas y lo que se habla en los medios, del equipo.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 3 de may, 2026
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