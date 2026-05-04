“Jermein Peña es un futbolista, no un delincuente; solo cometió un error adentro de una cancha”

Junior se jugó un partidazo contra el Pasto en la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I en el que se impuso 4-3 en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla, que lo dejó en el segundo puesto de la tabla de posiciones del fútbol colombiano, consiguiendo una ventaja para los playoffs del campeonato. Pero en medio de la celebración en rueda de prensa hubo una pregunta al técnico Alfredo Arias sobre Jermein Peña, quien fue expulsado en el más reciente encuentro de Copa Libertadores, a los 20 minutos en la derrota 2-0 con Sporting Cristal, en Perú.

Hubo una dura crítica del arquero uruguayo Mauro Silveira tras ese duelo, pero ahora fue el propio entrenador de los 'tiburones' quien se refirió al tema y aunque lo respaldó al joven defensor central, también reconoció que es una realidad que hablaron y trabajarán con el futbolista.



¿Qué pasará con Jermein Peña en Junior?

Para iniciar, Alfredo Arias se refirió a la charla que tuvo con la familiar Char en los recientes días, y que a la salida decidió no hablar con la prensa que se encontraba allí y se mostró enojado. "El otro día cuando estabas ahí esperándome con el micrófono y la cámara prendida, sin haberme consultado si quería hablar, estaba saliendo de la reunión, que yo las he pedido desde que llegué a Junior, y es que cada vez que termine un partido al día siguiente o a los dos días nos tenemos que reunir para poder hablar, ganáramos, perdiéramos, empatáramos", dijo de entrada.

Luego, puntualmente sobre lo sucedido con Jermein Peña, aseguró que "es un muchacho joven, un jugador y que en un fútbol de no hace mucho tiempo hacer así no te expulsan y ahora sí lo hacen, y tendrá que corregirlo porque es reiterativo, tomaremos las medidas para ayudarlo a mejorar eso", aunque luego hizo un llamado a la calma con las duras críticas que ha recibido de la prensa y la hinchada, resaltando que "es un capital del club, porque tiene una capacidad enorme como jugador".

Jermein Peña, defensa central de Junior de Barranquilla, fue expulsado contra Sporting Cristal por la Copa Libertadores Captura de pantalla de video

Para cerrar, Alfredo Arias fue claro y contundente al asegurar que "es un futbolista, no un delincuente, cometió un error adentro de una cancha de fútbol. Hay un libro muy famoso, quizás el mas sagrado (la Biblia) que dice que aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra".



Cabe recordar que el pasado martes, Mauro Silveira, se mostró enojado por la tarjeta roja de Jermein Peña en el duelo de Copa Libertadores y públicamente le hizo un llamado de atención. "La acabo de ver, nada que reprocharle al juez, era roja, sí, estoy molesto, es una falta de respeto a nosotros mismos, no es la primera vez, pero solucionaremos esto, porque estamos jugando Copa Libertadores y no el torneo local", fueron las palabras del guardameta uruguayo.