Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / “Jermein Peña es un futbolista, no un delincuente; solo cometió un error adentro de una cancha”

“Jermein Peña es un futbolista, no un delincuente; solo cometió un error adentro de una cancha”

El técnico del Junior, Alfredo Arias, se refirió a lo sucedido con Jermein Peña en el partido de Copa Libertadores en el que fue expulsado. Lo respaldó y afirmó que lo ayudarán a mejorar en el club.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de may, 2026
Comparta en:
Jermein Peña Junior de Barranquilla
Jermein Peña, futbolista de Junior de Barranquilla - Foto:
Junior Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad