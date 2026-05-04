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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Confirmada la lesión de rodilla de Cristian Borja, jugador de Selección Colombia; pendiente, Lorenzo

Confirmada la lesión de rodilla de Cristian Borja, jugador de Selección Colombia; pendiente, Lorenzo

En la noche de domingo, al lateral izquierdo del América de México, Cristian Borja, le cayeron encima de su rodilla derecha y salió en camilla del compromiso contra Pumas.

Por: EFE
Actualizado: 4 de may, 2026
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Cristian Borja América de México
Cristian Borja, jugador de América de México y Selección Colombia - Foto:
Getty Images

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