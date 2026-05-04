Partidos EN VIVO HOY 4 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

Este lunes 4 de mayo, el calendario futbolero presenta acción en la Premier League con un Manchester City que visita al Everton. Igualmente, hay fútbol femenino en Colombia e internacional, actividad en la Liga de Argentina y continúan las emociones en los cuandragulares finales del Torneo BetPlay I-2026.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY lunes 4 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, lunes 4 de mayo del 2026:

Aston Villa Femenino vs. West Ham Femenino 7:00 a.m. - FA Women's Super League Barclays - Women's Super League YouTube Chelsea vs. Nottingham Forest 9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium AS Roma vs. Fiorentina 1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 3