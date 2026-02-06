James Rodríguez es nuevo jugador del Minnesota de la MLS; tiene la mira puesta en el Mundial 2026

Después de meses de espera, de muchas especulaciones en el día a día noticioso, de sonar para clubes de nuestro país, Argentina, Ecuador, Polonia y México, entre otros; se confirmó que James Rodríguez será nuevo jugador de Minnesota United, de la MLS de Estados Unidos y cuyo inicio de temporada se tiene programado para el próximo 21 de febrero. Esto después de pasar por León, de México, en donde tuvo irregularidades y una que otra lesión que cortó su proceso de preparación.

Hace instantes, el equipo estadounidense publicó un video, al que se ve al nacido en Cúcuta de espaldas, ingresando por una tribuna del estadio Allianz Field.

Dicha noticia se da en el justo momento en el que existe expectativa por la cercanía del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en donde se espera que el mediocampista de 34 años se convierta en uno de los líderes de la Selección Colombia.

Todo el tema entre Minnesota y James se concretó en las últimas horas y luego de que Rodríguez Rubio viajara a territorio estaounidense, el martes anterior, para definir los detalles que faltaba por acordar entre las partes.



Publicidad

Desde ya la presencia del colombiano en la nómina del mencionado club llama la atención y los focos estarán puestos en él de entrada, por su experiencia y recorrido internacional y el prestigio ganado en su carrera deportiva.

Ahora lo que resta esperar es que James Rodríguez comience con los entrenamientos y la puesta a punto, como quiera que venía entrenando por su parte y con personas de su confianza.

Publicidad

¿En qué equipos ha jugado James Rodríguez?

Desde 2006 cuando hizo su debut en Envigado y hasta la fecha, el astro colombiano ha pasado por clubes de Argentina, Francias, España, Alemania, Inglaterra, Catar, Grecia, Brasil y México. Ahora tendrá su experiencia en Estados Unidos.

Envigado F.C. (Colombia)

C.A. Banfield (Argentina)

F.C. Porto (Portugal)

A.S. Monaco (Francia)

Real Madrid C.F. (España)

F.C. Bayern Múnich (Alemania)

Everton F.C. (Inglaterra)

Al-Rayyan S.C. (Catar)

Olympiakos F.C. (Grecia)

São Paulo F.C. (Brasil)

Rayo Vallecano (España)

Club León (México)

James Rodríguez, mediocampista colombiano, estará en el Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá AFP