"James Rodríguez se vestirá de blanco, en una ciudad fría, en un destino inesperado como Minnesota"

Este viernes se confirmó el secreto a voces desde Estados Unidos. James Rodríguez es nuevo jugador del Minnesota, de la MLS, después de haber sellado su acuerdo en las últimas 72 horas. De esa forma, el mediocampista sumará su equipo número 13, con pasos por clubes de ligas como la de nuestro país, Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania, Grecia, Catar, Brasil y México.

Y con tal noticia, en medios estadounidenses ya se han hecho análisis del arribo del exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich al equipo que dirige Cameron Knowles. Ese fue el caso de 'The Athletic FC', en el que dedicaron un amplio espacio y destacaron que "Rodríguez, ahora de 34 años, se vestirá de blanco en una ciudad fría del Medio Oeste. Es un destino tan inesperado como cualquiera podría imaginar".

De igual manera se destacó que por ahora el contrato será de seis meses, en una decisión urgente que tomó el '10' de la Selección Colombia debido a la cercanía con el Mundial de 2026, que se ha convertido en una obsesión para el famoso futbolista.

"Pero con un contrato a corto plazo y sin contrato de dobles, Rodríguez conlleva un riesgo mínimo. Será beneficioso para ambos si tanto Minnesota United como Rodríguez entienden los objetivos principales de cada uno. Minnesota quiere maximizar la calidad del colombiano. Rodríguez quiere aprovechar los próximos cuatro meses para prepararse para el Mundial", se leyó en otro apartado del medio 'gringo'.



James Rodríguez es nuevo jugador del Minessota United FC. Foto: X de Minessota.

Pese al entorno que se va a encontrar en la ciudad de su nuevo equipo para el primer semestre de 2026 y las bajas temperaturas, también se resaltaron algunos lugares que bien le podrían hacer la vida más amable a James y sus más cercanos. "A pesar de las gélidas temperaturas de Minneapolis, la ciudad y sus alrededores cuentan con una pequeña pero activa población colombiana, que incluye panaderías y restaurantes auténticos que seguramente esperan con ansias la llegada de Rodríguez".

Más allá de los análisis previos, ahora será James Rodríguez el encargado de ponerse a punto, afinar esa zurda mágica y buscar el mejor nivel para poner a su club en los primeros lugares de la Conferencia Oeste y por esa vía estar en pleno nivel en pro de liderar al seleccionado colombiano en el Mundial 2026.

