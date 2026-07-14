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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Cuánto vale Jhon Lucumí y qué equipos están interesados en el jugador de Selección Colombia

Cuánto vale Jhon Lucumí y qué equipos están interesados en el jugador de Selección Colombia

Jhon Lucumí es uno de los nombres 'mas apetecidos' en la ventana de transferencias que está en marcha en Europa. El defensor colombiano hace parte del Bolonia italiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Jhon Lucumí, defensor de la Selección Colombia y del Bolonia.
Jhon Lucumí, defensor de la Selección Colombia y del Bolonia.
Foto: AFP

El mercado de pases en el 'viejo continente' está en 'pleno apogeo'. Los clubes buscan reforzar sus planteles de cara a la temporada 2026/2027, y la finalidad, sin duda, es quedarse con las mejores fichas, y uno de los 'apuntados' por varios clubes en pro de hacerse con su transferencia es colombiano. Todo se trata de Jhon Lucumí

El defensor central de la Selección Colombia y del Bolonia es uno de los nombres que más mencionan en los medios internacionales, debido al fuerte interés de equipos de la Serie A y de la Premier League por contratarlo para la campaña que se avecina en Europa. Además, el nivel mostrado en el Mundial 2026 con la 'tricolor' - con la que llegó hasta los octavos de final - , incrementó el atractivo por su ficha.

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¿Cuánto vale Jhon Lucumí y qué equipos están interesados en el jugador de Selección Colombia?

Así las cosas, desde Bolonia han dejado claro a los clubes interesados cuál es precio que deberán pagar si quieren los servicios deportivos del central vallecaucano. En los 'rossoblù' pedirán, tras el 15 de julio, la cantidad de 25 millones de euros + bonus incluidos. Es decir, el dinero no será menos de 28 millones de la moneda única, que es lo que vale su cláusula de rescisión.

Jhon Lucumí con la Selección Colombia
Jhon Lucumí con la Selección Colombia
AFP

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Y en cuanto a los equipos que han estado siguiendo de cerca el rendimiento de Jhon Jáner es la Juventus, y según la cuenta en 'X' del periodista Mirko Di Natale, que está al tanto de la actualidad de la 'vecchia signora', precisa que el elenco turinés iniciará pronto las negociaciones por el central colombiano.

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A su vez, la 'Juve' le apostará a quedarse en este mercado de pases en Europa con el delantero argentino Mateo Pellegrino, de 24 años, y quien actualmente milita en el Parma.

Juventus no sería el único equipo interesado en Lucumí

En la prensa internacional también datan de que Inter de Milán seguiría de cerca la actualidad del colombiano, y en la Premier League, no dudan en relacionarlo con Nottingham Forest, el Bournemouth y Sunderland. Mientras en Turquía desde un tiempo atrás su nombre ha venido siendo vinculado con el Besiktas.

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