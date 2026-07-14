Dos estilos y un mismo sueño: Tuchel vs. Scaloni, el duelo táctico en Inglaterra vs. Argentina

Lionel Scaloni es sentimental, tranquilo y se propuso recuperar la cultura futbolística argentina, mientras que Thomas Tuchel es un volcán con dificultad para controlar sus emociones y un DT de resultados inmediatos. Solo uno de los dos disputará la final del Mundial 2026.

Los seleccionadores dirigirán a Argentina e Inglaterra, uno de los duelos con más rivalidad del fútbol, en la semifinal del miércoles en Atlanta.

- Scaloni: volver a los orígenes -

Lionel Scaloni recibió críticas y burlas despiadadas cuando fue nombrado entrenador de la 'albiceleste' en 2018. Sin experiencia como DT profesional, asumió inicialmente de forma interina el mando de un equipo que no ganaba títulos desde 1993.

Lionel Scaloni, director técnico de Argentina. Foto: AFP

Publicidad

Pero con su estilo conciliador y tranquilo de a poco silenció a sus detractores, ayudado por una comisión técnica conformada por exinternacionales argentinos como Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel.

El cuarteto se propuso recuperar la esencia del fútbol argentino: buen trato a la pelota y promover la creatividad en el campo. A diferencia de buena parte de las otras selecciones, Argentina fortaleció su mediocampo con hombres de buen pie y prescindió de los extremos.

Publicidad

"Cada país tiene su cultura, su manera de entender el fútbol y que ha llevado al éxito, hay que respetarla", dijo Scaloni, de 48 años, en pleno Mundial de Norteamérica.

La apuesta, a la que sumó la estrategia de que el equipo funcionara alrededor de Lionel Messi, rindió frutos: sepultó una sequía de 28 años sin títulos al vencer a Brasil, en el mismísimo Maracaná, en la final de la Copa América 2021.

Luego vinieron las conquistas de la Finalissima 2022 ante Italia y la Copa del Mundo de ese mismo año contra Francia, la primera de los argentinos desde la consagración de Diego Maradona en 1986. Y después otra Copa América, la de 2024, frente a Colombia.

Compañero de Messi en el Mundial de 2006, el exlateral ha mantenido siempre un tono conciliador y reposado, distante de las actitudes muchas veces provocadoras de algunos de sus jugadores.

Publicidad

Y uno de sus sellos personales, aparte de casi siempre estar vestido con ropa deportiva en la raya, es ser de lágrima fácil: se emociona hasta el llanto con una victoria o un elogio.

- Tuchel: impacto inmediato

Publicidad

Thomas Tuchel fue contratado en octubre de 2024 con el único propósito de bordar la segunda estrella mundial de Inglaterra, tras la obtenida en 1966.

Su carta de presentación fue haber cosechado un amplio palmarés al mando de equipos europeos de élite como Chelsea, París Saint-Germain, Bayern Munich y Borussia Dortmund.

Pero también su apuesta por el fútbol ofensivo (media de 2,2 goles anotados por partido a nivel de clubes), su flexibilidad táctica y su capacidad para otorgar resultados instantáneos.

En su primera temporada con los 'blues' (2020-21), por ejemplo, ganó la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

Publicidad

Tercer extranjero en dirigir a Inglaterra, tras el sueco Sven-Goran Eriksson y el italiano Fabio Capello, el alemán pretende que los Tres Leones den un paso hacia el frente luego de la etapa de Gareth Southgate.

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra AFP

Southgate remodeló a la selección inglesa pero nunca pudo dar el martillazo final: cayó en semifinales y cuartos de final en los Mundiales de 2018 y 2022 y perdió dos veces en la final de la Eurocopa (2021 y 2024).

Publicidad

A Norteamérica 2026 su equipo llegó como uno de los favoritos, pero su fútbol ha estado lejos de enamorar. Sin embargo, los goles de Harry Kane y Jude Bellingham han bastado para que esté a un partido de la final del domingo.

En su primera Copa del Mundo como seleccionador sorprendió al dejar por fuera de la convocatoria a jugadores reconocidos como el lateral Trent Alexander-Arnold y los mediocentros ofensivos Cole Palmer y Phil Foden.

También ha mostrado distintos rostros: el temperamental que grita con muecas estridentes desde la zona técnica, el carismático que se divierte con sus jugadores y el deslenguado.

Esta última característica causó un momento de tensión con Bellingham, autor del doblete que envió a casa a Noruega en cuartos y con quien tiene una relación tirante.

Publicidad

"Hoy nos complicamos la vida muchísimo", dijo Tuchel, de 52 años, tras eliminar a los Vikingos.

El mediapunta del Real Madrid usó el mismo estilo directo del DT para responder: "Quizás no sabe lo que es jugar, en este tipo de condiciones, ante Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth".