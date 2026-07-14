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Gol Caracol  / Inglaterra vs. Argentina, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

Inglaterra vs. Argentina, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

El Mercedes Benz Stadium será el escenario en el que Inglaterra y Argentina se enfrentarán por la semifinal del Mundial 2026. ¡No se lo pierda EN VIVO por Gol Caracol y Ditu!

Por: EFE
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Jude Bellingham y Lionel Messi rivalizarán en Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026.
Jude Bellingham y Lionel Messi rivalizarán en Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026.
Fotos: AFP

Argentina e Inglaterra se citan este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en la segunda semifinal del Mundial 2026, en un clásico que escribió la historia de la Copa del Mundo durante cuatro décadas y que tendrá esta vez el premio más dulce: el billete para la final del MetLife Stadium. ¡VEA este partidazo EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic aquí: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Por sexta vez en un Mundial, Inglaterra-Argentina. Una rivalidad histórica que mezcla deporte, política y sociedad, con la memoria de la Mano de Dios y del Gol del Siglo firmados por Diego Maradona en México 1986, pero también de las tensas victorias inglesas de 1966, camino del único título mundialista británico, y del último precedente, en 2002.

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Argentina encara la cita con los galones del campeón del mundo, el cetro ganado en Catar en la final contra Francia para entregar a Lionel Messi su anhelado Mundial.

Argentina celebrando frente a Suiza
Argentina celebrando frente a Suiza
AFP

La 'albiceleste', ya instalada en Atlanta, alcanzó sus segundas semifinales consecutivas tras pasar como líder en un grupo con Argelia, Austria y Jordania y tras eliminar, con sufrimiento, a Cabo Verde, Egipto y Suiza.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo que pasar por dos prórrogas, contra Cabo Verde en dieciseisavos y en cuartos de final contra Suiza, rival último ante el cual un golazo espectacular de Julián Álvarez en el minuto 110 le comenzó a entregar el pase a las semifinales, sellado de forma definitiva por otro tanto de Lautaro Martínez en el 120+1 para el 3-1 final.

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Lionel Messi, que lleva ocho goles en este Mundial, fue decisivo con el centro desde saque de esquina que Alexis Mac Allister envió de cabeza al fondo de las mallas para el momentáneo 1-0.

El número 10 se alista para un examen de máxima exigencia, ante una Inglaterra que eliminó en los cuartos de final a Noruega, también tras pasar por la prórroga.

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El equipo entrenado por Thomas Tuchel no lució un fútbol espectacular en lo que va del torneo, pero ha sabido sacar adelante partidos muy complicados gracias a jugadas individuales de sus dos estrellas más brillantes, Harry Kane y Jude Bellingham.

Kane lleva seis dianas en este torneo al igual que el centrocampista del Real Madrid, protagonista con dos dobletes, frente a México y a Noruega, claves para avanzar.

Jude Bellingham con Inglaterra
Jude Bellingham con Inglaterra
AFP

Alineaciones probables:

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

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Seleccionador: Thomas Tuchel.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez.

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Seleccionador: Lionel Scaloni.

Inglaterra vs. Argentina, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

Día: miércoles 15 de julio.
Hora: 2:00 p.m. (Colombia).

Jornada: semifinales.
Árbitro: Por anunciar.
Estadio: Mercedes Benz Stadium (Atlanta).
Transmisión: Gol Caracol y Ditu.
ONLINE: www.golcaracol.com

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