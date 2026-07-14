Álvaro Montero, sorprendido a su llegada a Boca Juniors; "sabemos de la grandeza del club"

La carrera de Álvaro Montero sigue en ascenso. Uno de sus mejores momentos fue en Deportes Tolima para después arribar a Millonarios, donde se consolidó y se convirtió en referente. Fue así como dio el salto al exterior, firmando con Vélez Sarsfield. Allí, el inicio no fue fácil, pero supo esperar por su momento.

Cuando recibió la oportunidad, el arquero colombiano no soltó la titularidad, gracias a sus excelentes presentaciones. De esa manera, se ganó un cupo en la Selección Colombia para el Mundial 2026. Todo ese contexto hizo que llamara la atención de un club grande del continente y el mundo, como Boca Juniors.

En principio eran especulaciones, pero, con el paso del tiempo, todo tomó fuerza hasta hacerse realidad. Álvaro Montero presentó los exámenes médicos de rigor y se convertirá en el nuevo arquero del 'Xeneize'. De hecho, ya ofreció sus primeras declaraciones y lo hizo en una charla, mano a mano, con 'ESPN'.

La entrevista empezó haciendo referencia a su altura, a lo que respondió que mide dos metros. De inmediato, el periodista, Emiliano Raddi, le comunicó que se iba a convertir en el arquero más alto en la historia de Boca Juniors. Ese dato lo sorprendió al 'cafetero', quien dijo que "no sabía ni tenía en mente eso".



Álvaro Montero, guardameta de Vélez Sarsfield, fue convocado a la Selección Colombia para el Mundial 2026 Getty Images

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Pero también se mostró centrado y consciente del lugar al que está llegando. "Sí, sabemos de la grandeza que tiene este club y vamos a darlo todo", añadió el nacido en La Guajira, de 31 años. Por último, fue consultado sobre si había hablado o no con Óscar Córdoba, considerado ídolo en esta institución argentina.

"Recientemente, no lo hicimos. En su momento, lo hablamos, hace unos años atrás. Y bueno, una total admiración. Ojalá que uno pueda lograr hacer aunque sea un poquito de todo lo que él consiguió. Es un gran arquero que hizo historia y lo saben", sentenció Álvaro Montero, guardameta colombiano.