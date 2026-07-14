"Cómo carajos Boca va a traer de vuelta a Sebastián Villa, está denunciado por violencia de género"

Sólo sería cuestión de tiempo para que Boca Juniors oficialice a Sebastián Villa como su nuevo jugador para la segunda campaña del 2026 en el fútbol profesional de Argentina. El extremo colombiano presentó el lunes anterior los respectivos exámenes médicos, pero su arribo al 'xeneize' ha tenido todo tipo de comentarios. Uno en particular ha llamado la atención en las últimas horas.

Y, es que muchos no olvidan que en el pasado, Villa Cano demandó al 'azul y oro', y por supuesto, las denuncias por violencia de género siguen ahí en el tema de conversación. Fue así como el 'streaming' 'DavoXeneize' no dudó en dejar su postura sobre la incorporación del exDeportes Tolima; sus palabras no pasaron desapercibidas.

Sebastián Villa, jugador colombiano, volverá a Boca Juniors en el segundo semestre de 2026 AFP

"¿Pero cómo Boca va a poner seis palos por Villa, boludo? Siete palos por Villa. Déjate de hinchar las pelotas, boludo. Déjate de romper los huevos", dijo en primera instancia 'Davo Xeneize' en un 'live' en sus redes sociales.



Pero ahí no paró la crítica hacia Boca por el fichaje del colombiano, ya que añadió: "¿Cómo carajos traes de vuelta a Villa, hermano? Le hizo un juicio al club, declaró que quería jugar en River, está denunciado por violencia de género y se escapó del club dos veces".

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Por último, en su 'live' el creador de contenido argentino le 'tiró con toda' a Juan Román Riquelme, presidente del 'xeneize' y quien en el pasado dejó duras declaraciones en contra de Villa, pero que ahora, no dudó en traerlo de vuelta para su segunda etapa en el club.

"Riquelme en 2021 declaró que quedó todo mal con Villa porque se cagó en sus compañeros, se cagó en el club y fue un irresponsable. Y ahora lo trae por siete palos. Más adelante vamos a hacer por Rule, y vamos a hablar mejor de ese tema porque gastamos a Eric con su información y yo voy a opinar un poco más a fondo", concluyó el 'youtuber'.

URGENTE: DAVO XENEIZE EXPLOTA CONTRA RIQUELME CON LA CONTRATACIÓN DE SEBASTIÁN VILLA pic.twitter.com/YdWgl7RnEP — Boca Info (@Labocatw) July 13, 2026

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Más detalles de la transferencia de Sebastián Villa a Boca Juniors

El conjunto 'xeneize' desembolsará la cantidad de 6.5 millones de dólares por la totalidad del pase del oriundo de Bello, Antioquia, a Independiente Rivadavia. Con esta transferencia, el extremo colombiano retorna al club para afrontar un contrato de cuatro años.

Villa no es el único colombiano que llegará este semestre a Boca Juniors, ya que el arquero Álvaro Montero también se vestirá de 'azul y oro' tras su buena campaña bajo los palos con Vélez Sarsfield.