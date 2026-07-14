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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero no ha jugado ni un minuto en Boca Juniors, pero ya marcó histórico registro

Álvaro Montero no ha jugado ni un minuto en Boca Juniors, pero ya marcó histórico registro

Atrás quedó el Mundial 2026 con la Selección Colombia y, ahora, Álvaro Montero se enfoca en su nuevo reto que es 'el Xeneize', donde, de entrada, ya dejó su huella.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Álvaro Montero, guardameta colombiano, será nuevo jugador de Boca Juniors
Álvaro Montero, guardameta colombiano, será nuevo jugador de Boca Juniors
AFP

Boca Juniors se dispone a hacer oficial, en las próximas horas, los fichajes de los colombianos Sebastián Villa y Álvaro Montero, pendiente de los resultados de sus respectivas revisiones médicas de rutina previo a la firma de sus contratos.

'El Xeneize' anunció a través de sus redes sociales que tanto Villa como Montero se disponían a realizarse entre lunes y martes estudios médicos en Buenos Aires para luego sellar su vínculo con el club.

Álvaro Montero
Colombianos en el exterior

Envión anímico para Álvaro Montero, que lucha por ser titular de Selección Colombia en el Mundial

Ambos se sumarían así en los próximos días a los entrenamientos liderados por el nuevo entrenador del primer equipo, Rodolfo Arruabarrena, quien reemplazó el mes pasado a Claudio Úbeda tras la temprana eliminación de Boca en la Copa Libertadores.

Villa comenzará así a sus 30 años su segunda etapa en el club, donde jugó entre 2018 y 2023 hasta que su contrato fue rescindido, tras ser condenado a dos años de prisión no efectiva por amenazas y lesiones graves "en contexto de violencia de género" contra quien era su pareja en abril de 2020.

Tras pasar una temporada en el fútbol de Bulgaria, el delantero colombiano regresó al fútbol argentino en junio de 2024, como refuerzo de Independiente Rivadavia, club en el que tuvo un gran desempeño en los últimos dos años y con el que obtuvo la Copa Argentina de 2025.

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El regreso de Villa a Boca Juniors ha despertado críticas de aficionados del 'Xeneize' contra la dirigencia del club, encabezada por Juan Román Riquelme y que, según la prensa local, desembolsó 6,5 millones de dólares por su ficha.

A la llegada de Villa se suma la del guardameta, Álvaro Montero, que viene de integrar la lista de Colombia en el Mundial 2026 aunque no llegó a sumar minutos.

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Montero llega procedente de Vélez Sarsfield, donde tuvo un gran desempeño y se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2025. Según la prensa local, su fichaje se concretó a cambio de cuatro millones de dólares.

Álvaro Montero, guardameta de la Selección Colombia, en medio del Mundial 2026
Álvaro Montero, guardameta de la Selección Colombia, en medio del Mundial 2026
AFP

El arquero de 31 años llega para ocupar el lugar que dejó el lesionado Agustín Marchesín, y se perfila para ser titular durante la segunda mitad del año, en la que Boca disputará el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

El debut del Xeneize en el semestre tendrá lugar este jueves en la ciudad de Rosario ante Sarmiento, por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Luego, recibirá el jueves 23 de julio al chileno O'Higgins en busca de un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Álvaro Montero, guardameta de la Selección Colombia, en medio del Mundial 2026
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