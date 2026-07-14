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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 14 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 14 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY martes 14 de julio, con acción de las semifinales del Mundial 2026. ¡Se juega Francia vs. España; agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de jul, 2026
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Hoy juega la Selección de Francia se enfrenta a España por un cupo a la final del Mundial 2026.
Hoy juega la Selección de Francia se enfrenta a España por un cupo a la final del Mundial 2026.
Foto: AFP

Este martes, el calendario del Mundial 2026 trae la semifinal entre Francia y España. Los 'bleus' llegan a la definición tras dejar en el camino a Marruecos, mientras que la 'roja' hizo lo propio contra Bélgica.

Lo cierto es que este gran partidazo por un lugar en la final de la Copa del Mundo en tierras norteamericanas lo podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Lamine Yamal
Gol Caracol

Lamine Yamal jugará sin presión contra Francia, en el Mundial; "para eso he venido aquí"

Lamine Yamal, figura de España, contra Kylian Mbappé, estrella de Francia, en el Mundial 2026
Gol Caracol

Francia vs España, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la semifinal del Mundial 2026

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 14 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

España vs Francia, Mundial 2026
España vs Francia, Mundial 2026
AFP

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Partidos EN VIVO HOY, martes 14 de julio del 2026.

EquiposHoraCompeticiónTransmisión
Francia vs. España2:00 p.m. (Colombia)Mundial 2026Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com
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