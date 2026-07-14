Partidos EN VIVO HOY 14 de julio del 2026: horarios y programación por TV

Este martes, el calendario del Mundial 2026 trae la semifinal entre Francia y España. Los 'bleus' llegan a la definición tras dejar en el camino a Marruecos, mientras que la 'roja' hizo lo propio contra Bélgica.

Lo cierto es que este gran partidazo por un lugar en la final de la Copa del Mundo en tierras norteamericanas lo podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 14 de julio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.



España vs Francia, Mundial 2026 AFP

Publicidad

Partidos EN VIVO HOY, martes 14 de julio del 2026.