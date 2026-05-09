¿Cuántos partidos le faltan a Luis Díaz con Bayern Múnich antes del Mundial 2026?

Tres días después de su eliminación ante el París Saint-Germain en semifinales de la Liga de Campeones, el Bayern Múnich, del colombiano Luis Díaz que jugó desde el minuto 60, pudo levantar el ánimo con una victoria 1-0 en el campo del Wolfsburgo, este sábado en la 33ª y penúltima jornada, en la que el RB Leipzig se clasificó a la Liga de Campeones.

El Bayern es ya campeón de esta Bundesliga desde el pasado 19 de abril, por lo que el triunfo tiene más valor anímico que numérico, pensando sobre todo en el único reto que le queda al club muniqués este curso: la final de la Copa de Alemania, el sábado 23 de mayo ante el Stuttgart en Berlín.



¿Cuántos partidos le faltan a Luis Díaz antes del Mundial 2026?

Se vienen semanas importantes para el futbolista guajiro del registro del Bayern Múnich, ya que tras conseguir el título de la Bundesliga y quedar eliminado de la Champions League, solamente le faltan dos partidos para terminar la temporada con los bávaros.

Le resta la última fecha de la Liga de Alemania el próximo sábado 16 de mayo, a las 8:30 p.m. frente al Colonia, donde podrá oficialmente levantar el trofeo del campeonato de ese país. Pero luego tendrá el reto de la final de la Copa de Alemania contra el Sttugart, el sábado 23 de mayo, a la 1:00 p.m., y en caso de lograrlo habrá ganado los tres títulos en juego a nivel local en su primera campaña con el Bayern Múnich.

Después de ese duelo tendría algunos días de descanso y se uniría a la concentración de la Selección Colombia para el Mundial 2026, teniendo en la mira el partido de despedida en el estadio El Campín, el próximo viernes 29 de mayo, frente a Costa Rica.



Luis Díaz en la previa de Bayern Múnich contra PSG en la Champions League. AFP

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-Así fue Wolfsburgo 0-1 Bayern Múnich-

El francés Michael Olise fue el autor del único gol del Bayern en su visita a la ciudad de Volkswagen. Fue poco antes de la hora de juego (56'), con un disparo con efecto con su pie izquierdo, haciendo entrar el balón justo debajo del larguero de Kamil Grabara.

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Teniendo en cuenta todas las competiciones, Olise suma ahora 23 tantos -además de 30 asistencias-, lo que confirma su enorme aportación ofensiva.

Harry Kane, máximo anotador de esta Bundesliga con 33 dianas, falló un penal en esta ocasión, en el minuto 36 cuando el partido iba empatado a cero.

"Con Harry, normalmente estás seguro de que va a marcar, pero imagino que también tiene derecho a fallar alguno", declaró a Sky el mediocampista del Bayern Tom Bischof.

El Wolfsburgo es decimosexto, un puesto que le obligaría a jugar un repechaje por la permanencia, pero tiene los mismos puntos que el St Pauli (17º), primer equipo en zona de descenso y que este sábado perdió 2-1 ante el RB Leipzig (3º), que validó así matemáticamente su clasificación a la próxima Liga de Campeones.

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Con 65 puntos, el Leipzig se asegura además terminar tercero el campeonato alemán, detrás del Borussia Dortmund (2º, 70), que el viernes había amarrado el segundo lugar, y del campeón Bayern.