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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Cuántos partidos le faltan a Luis Díaz con Bayern Múnich antes del Mundial 2026?

¿Cuántos partidos le faltan a Luis Díaz con Bayern Múnich antes del Mundial 2026?

Tras jugar 30 minutos este sábado en la victoria 1-0 del Bayern Múnich sobre Wolfsburgo, el colombiano está cerrando la temporada con su club y se acerca el momento de enfocarse en Selección Colombia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de may, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz en partido con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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