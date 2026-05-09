La Selección Colombia femenina Sub-17 perdió 1-0 con Venezuela y se quedó sin cupo al Mundial

La Selección Colombia femenina Sub-17 cayó 1-0 con Venezuela en los playoffs del Sudamericano de la categoría que se disputó en Paraguay, este sábado, y con eso la 'tricolor' no logró el cupo al Mundial que se jugará en Marruecos.

Cabe recordar que el elenco dirigido por Carlos Paniagua quedó tercero en la fase de grupos, por lo que le tocó esperar el rival de quien perdiera la semifinal entre Argentina y la vinotinto, pero no pudo hacerse fuerte este sábado y el combinado nacional no estará en la cita orbital.

La Conmebol tiene cuatro cupos para el Mundial femenino Sub-17 en Marruecos 2026, dos fueron ya para Brasil y Argentina, finalistas del Sudamericano, ahora el tercero fue para Venezuela, y el último tiquete será para el ganador entre Chile y Ecuador.

Información en desarrollo...