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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia femenina Sub-17 perdió 1-0 con Venezuela y se quedó sin cupo al Mundial

La Selección Colombia femenina Sub-17 perdió 1-0 con Venezuela y se quedó sin cupo al Mundial

Este sábado se acabó la ilusión de la Selección Colombia para ir al Mundial femenino Sub17 en Marruecos, al caer a manos de la vinotinto, con un solitario gol de Andrea Suárez.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 9 de may, 2026
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Selección Colombia femenina Sub-17
Selección Colombia femenina Sub-17 - Foto:
Conmebol

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