‘Cucho’ Hernández anotó gol en la victoria del Betis contra Getafe; aplicó la ley del ex

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández pasa por un buen momento con el Real Betis, de España, y este domingo, una vez más, demostró que su nivel y su aporte goleador están activos.

Al minuto 60 del encuentro contra el Getafe, elenco en el que jugó en dicho país hace algunos años, apareció el delantero colombiano para luego de un rebote del arquero marcar el 4-0 parcial en el marcador.

Instantes antes se había reportado con una magistral asistencia para que Pablo Fornals anotara un golazo.

Con eso sigue aumentado sus registros goleadores con el Real Betis, llegando a siete anotaciones en la presente campaña de LaLiga, facturándole a equipos como Barcelona, Valencia, Espanyol, Osasuna, Real Sociedad y el Levante.



Así fue el gol de ‘Cucho’ Hernández en Betis vs Getafe, en Liga de España:

¡CUCHO HERNÁNDEZ SE SUMÓ A LA FIESTA!



El colombiano marcó el 4-0 de Real Betis ante Getafe en el Estadio de la Cartuja.#LaLigaEnDSPORTS | #RealBetisGetafe pic.twitter.com/J3caWeXTwr — DSPORTS (@DSports) December 21, 2025