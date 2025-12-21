Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ‘Cucho’ Hernández anotó gol en la victoria del Betis contra Getafe; aplicó la ley del ex

‘Cucho’ Hernández anotó gol en la victoria del Betis contra Getafe; aplicó la ley del ex

El colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández marcó el cuarto tanto de su equipo en la fecha 17 de la Liga de España. Sigue fino con el gol.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de dic, 2025
Juan Camilo 'Cucho' Hernández
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano, celebra su gol con Real Betis en La Liga
AFP

