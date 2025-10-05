Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Cucho' Hernández llega fino a Selección Colombia; marcó golazo en Betis vs Espanyol

'Cucho' Hernández llega fino a Selección Colombia; marcó golazo en Betis vs Espanyol

El delantero Juan Camilo Hernández celebró su convocatoria a la 'tricolor' con otra anotación de gran calidad en la Liga de España, este domingo, con su equipo el Real Betis.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de oct, 2025
Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano de Real Betis, compartirá camerino con Nelson Deossa
