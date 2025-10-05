'Cucho' Hernández llega fino a Selección Colombia; marcó golazo en Betis vs Espanyol

El Betis logró empatar el partido 1-1 parcialmente contra el Espanyol, de la mano del colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien viene siendo el goleador del cuadro de Sevilla.

El delantero de nuestro país fue titular y al minuto 54 fue cuando tras un centro desde la banda izquierda, apareció en el área sin marca, saltó y con un gran gesto técnico cabeceó para anotar e igualar el duelo.

Con el gol de este domingo, Juan Camilo 'Cucho' Hernández llegó a 4 anotaciones en la presente campaña de la Liga de España con el Real Betis, en 8 partidos. Con eso, llega en un buen momento tras recibir la llamada de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia, de cara a los duelos frente a México (11 de octubre) y Canadá (14 de octubre).



Así fue el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández en Espanyol vs Betis, por LaLiga: