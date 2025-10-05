Síguenos en::
Atención, convocado a Selección Colombia salió lesionado en Europa; Yerry Mina, con molestias

Atención, convocado a Selección Colombia salió lesionado en Europa; Yerry Mina, con molestias

En la jornada dominical de los futbolistas colombianos en el exterior, uno prendió las alarmas al no poder terminar su partido por molestias y poner alerta al cuerpo técnico de la 'tricolor'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 5 de oct, 2025
Yerry Mina Selección Colombia
Yerry Mina celebra gol en la Selección Colombia - Foto:
AFP

