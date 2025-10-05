Atención, convocado a Selección Colombia salió lesionado en Europa; Yerry Mina, con molestias

En unos días ya regresa la Selección Colombia con sus partidos preparatorios contra México y Canadá, y como el técnico Néstor Lorenzo ya eligió a sus convocados muchos ojos están puestos en ellos antes de sumarse a la concentración en Estados Unidos.

Por eso, este domingo el que prendió las alarmas fue el defensor central Yerry Mina, quien está citado para los duelos del próximo 11 y 14 de octubre, pero que en las recientes horas salió lesionado en el encuentro de su equipo en Italia, el Cagliari.

En el empate 1-1 contra el Udinese, el zaguero de Guachené comenzó como titular pero al minuto 20 no pudo más por unas molestias, se tiró al piso y tuvo que pedir el cambio. En su lugar entró Michel Adopo.

Eso sí, a pesar de salir de forma tempranera del partido del Cagliari, Yerry Mina salió caminando por sus propios medios, quejándose de un dolor y charlando con el cuerpo médico del club italiano.



ATENCIÓN A ESTA IMAGEN: por molestias, Yerry Mina debió ser sustituido a los 20 minutos del empate 1-1 entre Udinese y Cagliari por la fecha 6 de la #SerieAxESPN



Por el momento no hay información de si estas molestias del defensor central le impedirán estar con la Selección Colombia de cara a los partidos frente a México y Canadá, el 11 y 14 de octubre, respectivamente, que se podrán ver, como siempre, EN VIVO por Gol Caracol y Ditu.

Cabe recordar que los zagueros convocados por Néstor Lorenzo son Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Yerson Mosquera y Jhon Lucumí.

En las próximas horas se irán uniendo a la concentración de la Selección Colombia los jugadores convocados por Néstor Lorenzo, pensando en estos juegos de fogueo con la mirada puesta en el Mundial del 2026, al que la 'tricolor' clasificó tras un buen cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, venciendo a Bolivia y Venezuela.

El sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será el próximo 5 de diciembre en el centro cultural Kennedy Center, donde las 48 selecciones conoceran a sus rivales en la fase de grupos del torneo de la FIFA.



Convocatoria de la Selección Colombia para partidos contra México y Canadá (octubre 2025):