‘Cucho’ Hernández no fue a pasear a España y sacó pecho porque estuvo al nivel de Messi

El delantero colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández afirmó este miércoles en su presentación como jugador del Betis, procedente del Columbus Crew estadounidense y con un contrato por cinco años y medio, hasta junio de 2030, que llega al club equipo andaluz a "aportar goles y a dar lo mejor" de sí mismo "para ayudar al equipo a ganar".

"Para eso se necesitan goles", indicó en rueda de prensa el internacional colombiano de 25 años, por quien el Betis ha abonado unos 13 millones de euros a ese club de la MLS con sede en Ohio, y añadió que cree que él es un "fichaje de ya", de rendimiento inmediato y consciente de que llega con "la responsabilidad de ayudar al equipo en el tema de los goles".

Cucho Hernández precisó que los dos últimos años y medio en la Liga de Estados Unidos y Canadá han sido "increíbles en cuanto a números" para él, con 58 tantos marcados en 93 encuentros, así que viene "a aportar eso" al Betis.

El colombiano, quien explicó que su apodo responde a que de niño, por su cabeza rapada, le comparaban con el argentino Esteban 'Cuchu' Cambiasso, se mostró "muy feliz", ya que le "encanta la afición del Betis, el club y la ciudad" de Sevilla, algo que también le ha transmitido su amigo y de nuevo compañero Chimy Ávila, con quien coincidió en el Huesca.

Para el jugador de Pereira, su regreso a la Liga española, en la que estuvo en el Huesca, Mallorca y Getafe entre 2017 y 2021 -cedido por el Watford inglés-, supone "un paso muy importante", y comentó que "tenía otras ofertas por el gran trabajo de estos dos años y medio en Estados Unidos", adonde "hasta hace tres días" pensaba seguir, "pero apareció esta gran oportunidad de ir al Betis y cuando Dios te pone algo así por delante, debes tomarlo".

El nuevo refuerzo bético, quien prefiere jugar de delantero centro -"mientras más cerca del área, mucho mejor", precisó-, aunque también puede hacerlo en la banda y de segundo punta, dio por hecho que no podrá ser inscrito en la Liga Conferencia por razones de cupo, aunque está "a muerte con el equipo y a su disposición para lo que sea dentro y fuera del campo".

Recordó que llegar "a la MLS con 22 años fue un paso complicado proviniendo de la 'Premier', pero fue una decisión personal porque necesitaba un respiro y no estaba feliz allí", y añadió: "si no eres feliz, no puedes demostrar lo que vales; siempre pensé en triunfar allí y volver (a Europa), y ahora estoy muy contento y ojalá que sea una historia muy bonita".

Cucho Hernández no quiso prometer un número de goles en el Betis, pero puntualizó que sí lo ha pensado y que, tras llegar este mediodía a Sevilla, "ni siquiera" ha entrenado aún con su nuevo equipo, por lo que prefiere conocer primero a sus compañeros y trabajar, y dar una cifra "un poco más adelante".

Sobre la diferencia entre la MLS y el fútbol español, destacó que el torneo estadounidense "ha mejorado muchísimo su nivel en los tres últimos años, en lo futbolístico y en los nombres que están llegando, no es igual, pero en un par de años estará muy cerca de LaLiga".

"Vengo de ser su segundo mejor goleador por detrás de Leo (Messi), es un punto de partida para venir con mucha confianza. Para la edad que tenía, tuve un gran paso por España, pues no es fácil jugar en Primera con 19 o 209 años. Ahora tengo mucha más experiencia, soy un jugador diferente, mucho más preparado para esta Liga", recalcó.

El colombiano, que no compite desde noviembre, señaló que estaba en la última fase de una pretemporada que empezó hace un mes y se siente "muy bien físicamente y "disponible desde ya para aportar al equipo", además de resaltar su deseo de coincidir con el campo con gente "de calidad" como Isco, su amigo Chimy, Lo Celso, Antony o Fornals.

"Jugar con cracks es mucho más fácil. Cuando estás en un club como el Betis, sabes la responsabilidad que hay; miras la plantilla y sabes que vienes a ganar títulos, así que lo daremos todo", indicó el Cucho, cuyo ídolo de niño era el argentino 'Kun' Agüero.

El presidente bético, Ángel Haro, subrayó que su fichaje "es una apuesta a medio y largo plazo, de rendimiento inmediato, una garantía de gol", y que el cafetero "ha puesto de su parte para triunfar en España" en una operación que tenían "pensada para el verano, pero se ha podido adelantar gracias a las salidas" que ha habido en el club.