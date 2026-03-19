'Cucho' Hernández provocó gol de Real Betis; su compañero aprovechó y le anotó a Panathinaikos

En la Europa League, Real Betis abrió la cuenta frente al Panathinaikos con gol de Aitor Ruibal, sin embargo, todo fue desencadenado por una gran acción del colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

A los ocho minutos, Hernández recibió el balón en el medio campo, sacó un derechazo, la pelota pegó en el travesaño y en el rebote Ruibal no perdonó.

Vea el gol de Real Betis contra Panathinaikos, en Europa Legue: