'Cucho' Hernández provocó gol de Real Betis; su compañero aprovechó y le anotó a Panathinaikos

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En la Europa League, Real Betis abrió la cuenta frente al Panathinaikos con gol de Aitor Ruibal, sin embargo, todo fue desencadenado por una gran acción del colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández.
A los ocho minutos, Hernández recibió el balón en el medio campo, sacó un derechazo, la pelota pegó en el travesaño y en el rebote Ruibal no perdonó.
Vea el gol de Real Betis contra Panathinaikos, en Europa Legue:
🚨🏆 | GOAL: AITOR RUIBAL OPENS THE SCORING FOR REAL BETIS IN THE EUROPA LEAGUE!— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) March 19, 2026
1-1 ON AGGREGATE!
Real Betis 1-0 Panathinaikos.
pic.twitter.com/xfCdI6WrL4