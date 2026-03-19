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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / 'Cucho' Hernández provocó gol de Real Betis; su compañero aprovechó y le anotó a Panathinaikos

'Cucho' Hernández provocó gol de Real Betis; su compañero aprovechó y le anotó a Panathinaikos

El delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández fue protagonista en el primer gol de los 'beticos' frente a los griegos, por la Europa League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Real Betis y su once titular contra Panathinaikos.
Real Betis y su once titular contra Panathinaikos.
Getty Images.

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