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Gol Caracol  / Arsenal buscar romper el mercado de fichajes; pagarían 87 millones de euros por flamante figura

Arsenal buscar romper el mercado de fichajes; pagarían 87 millones de euros por flamante figura

Los medios ingleses aseguran que Arsenal tendría todo listo para anunciar un importante refuerzo de cara a la temporada 2026-27.

Por: AFP
Actualizado: 5 de ago, 2026
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Balón oficial de la Premier League para la temporada 2025/2026.
Balón oficial de la Premier League para la temporada 2025/2026.
Getty

El Arsenal habría alcanzado un acuerdo con el Newcastle por el traspaso del volante brasileño Bruno Guimarães por 75 millones de libras (101 millones de dólares), según informan varios medios este miércoles.

El futuro del centrocampista internacional con la Canarinha ha sido objeto de un culebrón durante semanas, desde que salió a la luz su deseo de dejar el club de las Urracas para fichar por los Gunners, vigentes campeones de la Premier League.

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Guimarães, de 28 años, que se incorporó al Newcastle procedente del Lyon en 2022, marcó nueve goles y dio ocho asistencias con el club del norte de Inglaterra entre todas las competiciones la temporada pasada.

Tras un descanso después del decepcionante Mundial de Brasil, el centrocampista se incorporó al Newcastle en la concentración de pretemporada que el club realiza en España.

Así pues, parece cada vez menos probable que Guimarães esté con las Urracas cuando inicien su campaña en la Premier League en casa ante el Liverpool el 23 de agosto.

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