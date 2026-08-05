"Neymar montó un espectáculo de payaso contra Remo, quiere estar siempre en los titulares de prensa"

Neymar volvió a quedar en el centro de la polémica en Brasil. Aunque fue determinante para que Santos eliminara a Remo en los octavos de final de la Copa de Brasil, el talentoso atacante terminó acaparando la atención por un episodio ocurrido después del pitazo final. Tras la clasificación del 'Peixe', el número 10 les celebró en la cara a varios aficionados del equipo rival, bailó, les gritó "¡eliminados!" y besó el escudo de Santos mientras se dirigía hacia el camerino. La reacción provocó el enojo de la hinchada local, que intentó acercarse al futbolista, aunque la intervención del personal de seguridad evitó que la situación pasara a mayores.

Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente y provocaron fuertes reacciones. Una de las más contundentes fue la del presidente de Remo FC, Antonio Carlos Teixeira, quien no ocultó su indignación por la actitud del exjugador del Barcelona y París Saint-Germain.

“Aquel vagabundo llamado Neymar, un hombre idolatrado por millones de niños e incluso respetado por algunos de nuestros propios jugadores, apareció y dio a todos un recordatorio más de por qué la gente se cansó de su comportamiento. Ganó el enfrentamiento, está bien, pero en lugar de mostrar clase, eligió montar otro espectáculo de payaso”, manifestó el directivo, cuestionando la conducta del brasileño una vez terminado el compromiso.

🗣️ Presidente do Remo sobre Neymar:

“Aquele vagabundo chamado Neymar, um homem idolatrado por milhões de crianças e até respeitado por alguns dos nossos próprios jogadores, apareceu e deu a todos mais um lembrete de por que as pessoas se cansaram do seu comportamento. Ele venceu… pic.twitter.com/p80V1Gp0zV — Full90 (@Full90Official) August 5, 2026

Teixeira también hizo referencia al impacto que, a su juicio, tiene Neymar sobre las nuevas generaciones y lamentó que un futbolista de su trayectoria continúe protagonizando este tipo de controversias. “Todos fuimos culpables de tratarlo como un ícono del fútbol, pero ¿qué tipo de ejemplo está dando? Habla sobre experiencia, pero cada vez que las emociones entran en juego se comporta como un adolescente buscando atención”, afirmó.



El presidente de Remo fue más allá y comparó la actualidad del atacante con la de otros futbolistas que han mantenido un alto nivel competitivo pese al paso de los años. “La gente sigue diciéndonos que Neymar ya está viejo. Lo único viejo en él es la edad. A los 34 años, ya hemos visto jugadores aún compitiendo al más alto nivel en Europa, ganando títulos y dando el ejemplo. Neymar no ha logrado hacer eso. En cambio, está de vuelta aquí creando drama innecesario y provocando a la gente después del pitido final”, expresó.

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Finalmente, Teixeira cerró su crítica con una reflexión sobre la imagen que, según él, ha construido el astro brasileño a lo largo de su carrera. “Los grandes futbolistas dejan los titulares para su fútbol. Neymar siempre parece desesperado por convertirse en el titular él mismo. Esa es la diferencia entre una leyenda y una celebridad”, sentenció.