Escándalo y confusión con Neymar exaltado; luego de partido Santos vs. Remo, en Brasil

Neymar es uno de los jugadores brasileños que siempre destaca y da de qué hablar por lo que hace dentro de la cancha. Sin embargo, las lesiones no le han permitido brillar de la misma manera en los últimos años y ahora genera más repercusión por sus actuaciones y polémicas fuera del terreno de juego. En el más reciente partido de Santos contra Remo, por la Copa de Brasil, volvió a ser tendencia por una celebración que desató la furia de la hinchada rival.

Remo y Santos se enfrentaron en Belém, estado de Pará, por los octavos de final. El compromiso fue reñido y muy parejo, y solo hasta el minuto 74 se inclinó a favor del 'Peixe' gracias a un gol de Rony, que contó con una gran asistencia de Neymar.

No hubo tiempo para más y Santos celebró su clasificación a los cuartos de final con un Neymar pletórico, que terminó muy caliente y les celebró en la cara a algunos aficionados mientras se dirigía hacia el camerino. El talentoso número 10 bailó, les gritó "¡eliminados!" y besó el escudo del Santos.

Del otro lado, los hinchas de Remo, visiblemente furiosos, intentaron acercarse para encararlo, pero unas vallas y los miembros de seguridad lograron impedir que el incidente pasara a mayores.



Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.



📽️ @BrennoRayol pic.twitter.com/ljcDmIMzpw — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026

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Neymar viene de ser noticia luego de que en el Mundial 2026 tuvo muy poca acción por cuenta de una lesión que estuvo cerca de dejarlo por fuera de la convocatoria de Carlo Ancelotti en Brasil. Tan pronto la canarinha quedó elimina a manos de Noruega en dieciseisavos de final, el mediocampista regresó al Santos y desde ese momento registra dos goles y una asistencia en cuatro juegos.

Si bien Santos marcha bien en la Copa, en el Brasileirao la situación es distinta y hasta preocupa. De momento ocupa la casilla 15 con 22 puntos, las mismas unidades que tiene Gremio en la zona de descenso.

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El próximo encuentro del 'peixe' será este domingo 9 de agosto contra Athlético Paranaense por la Liga de Brasil.