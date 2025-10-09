Curiosa definición de Luis Díaz, estrella en poco tiempo en Bayern Múnich; "es raro"

Publicidad
Tanto en Colombia como en Alemania, no hay día que no se hable de Luis Díaz. Y es que, ¡no es para menos!, pues el guajiro ha sabido ganarse el cariño y respaldo de propios y extraños con su gran inicio de temporada en el Bayern Múnich.
No obstante, hay una gran y destacada figura en el balompié de nuestro país que se refirió a ‘Luchito’ y su actualidad vistiendo los colores del conjunto ‘bávaro’; cuadro al que recién llegó en la presente temporada, pero donde ya la ‘rompe’ por lejos, sumando importantes números en cuanto a goles y asistencias. Inclusive, hay récords que ha logrado en menos de dos meses desde su llegada a Alemania.
“¡Ese man es raro! No porque él se adaptó rápido en todas partes que fue. Fue a Porto y se adaptó rápido, fue a Liverpool y rápido. Ahora, llegó también”, indicó de entrada nadie más y nadie menos que Carlos Valderrama, en entrevista con ‘Fútbol de Primera’.
El ‘Pibe’ se refirió a ‘Lucho’ como toda una eminencia y máquina completa para rendir a todos los equipos, ciudades y países a los que va. Y es que, para el guajiro no existe ese famoso concepto del tiempo de adaptación, pues su impacto ha sido casi que inmediato en los clubes que lo han fichado; especialmente los europeos.
“Es raro por eso porque siempre uno llega y mierd… se tiene que adaptar. Pero no, el man no porque pasó. Fue a Portugal y fue rápido, fue a Inglaterra y fue rápido, y aquí (Alemania) llegó más rápido porque ya tiene más experiencia”, complementó Valderrama, respondiendo sobre el presente de ‘Lucho’ en el conjunto ‘bávaro’.
Ahora, los números hablan por sí solos y respaldan lo dicho por Carlos Valderrama, pues el mapa de rendimiento de Luis Díaz en todos y cada uno de sus equipos sí que ha sido bueno; tal vez hay aspectos en los que especialmente le ha costado más, uno de ellos la definición. Sin embargo, ahora ya más maduro, Luis Díaz ha mostrado su mejor versión en el cuadro de Múnich.
El guajiro, quien está recién llegado al Bayern Múnich de Alemania, ya suma un total de seis anotaciones con los ‘bávaros’ en diez partidos disputados, entre Copa, Supercopa, Bundesliga y Champions League.
Por otro lado, y como dato no menor, es importante recalcar que el guajiro también suma cuatro asistencias en lo que va de temporada.
Además, es importante recalcar que ya son vaerias veces en las que ‘Luchito’ se lleva el premio de mejor jugador del partido, revalidando que llegó a Múnich con el pie derecho en esta nueva etapa como profesional.