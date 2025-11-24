“Una jugada confusa y extraña dañó el trabajo de América, pero no podemos hablar porque nos multan"

América de Cali dejó escapar una valiosa oportunidad en la segunda fecha del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025, al igualar 1-1 frente a Junior de Barranquilla en el estadio Pascual Guerrero. El cuadro 'escarlata' tomó la ventaja con gol de Cristian Barrios, pero terminó cediendo el empate tras un autogol de Jean Carlos Pestaña, acción que generó polémica por la duda sobre si la pelota cruzó completamente la línea de gol.

Con este empate, los dirigidos por David González se ubican terceros del cuadrangular con un punto, y quedó el malestar por haber dejado escapar dos unidades en condición de local.

"Agradecerle a la gente que nos acompañó hoy"

América de Cali jugó contra Junior de Barranquilla, por la fecha 2 del grupo A de la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

Durante la rueda de prensa posterior al juego, Álex Escobar, técnico interino de América, valoró la presentación de su equipo pese a no lograr la victoria.

“Después de un primer tiempo complicado, difícil, América compitió de la mejor manera en la parte complementaria, donde el equipo entró en un mejor funcionamiento de la estructura del plan de juego hasta que faltando pocos minutos nos empatan en una jugada muy confusa. Aun así destaco el comportamiento del equipo, a pesar de tener dos expulsados donde siempre quisimos ser protagonistas. Estos tres puntos eran importantes, pero debemos seguir en la pelea y ganar el jueves”, dijo Álex Escobar.

Y añadió: "Agradecerle a la gente que nos acompañó hoy, verlos en la tribuna es motivo de muy buena voluntad positiva para el equipo. Debemos seguir trabajando, y así cuando se gana se tiene que corregir cuando se pierde igual. Es dolorosa el empate porque teníamos toda la capacidad para ganar, faltaba poco para terminar y en esa jugada nos empatan el juego"

Sin embargo, el lateral derecho ‘escarlata’, Mateo Castillo, dejó picantes declaraciones sobre el autogol que significó el empate de Junior.

“Lastimosamente, al finalizar el partido una jugada bastante confusa y extraña nos daña el trabajo, pero aquí no se puede hablar mucho de ese tema porque lo van multando a uno”, comentó el defensor de América.

🎙️Mateo Castillo @AmericadeCali



Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar América?

Por la tercera fecha del grupo A, América de Cali recibirá en el Pascual Guerrero a Independiente Medellín, que viene de igualar con Nacional. El compromiso está programado para el jueves 27 de noviembre a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana).