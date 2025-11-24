Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / “Una jugada confusa y extraña dañó el trabajo de América, pero no podemos hablar porque nos multan"

“Una jugada confusa y extraña dañó el trabajo de América, pero no podemos hablar porque nos multan"

Mateo Castillo, jugador del América, se refirió al polémico autogol que significó el empate de Junior en el Pascual Guerrero y que los privó de su primer triunfo en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025.

Por: Javier García
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Mateo Castillo, jugador de América de Cali
Mateo Castillo, jugador de América de Cali
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad