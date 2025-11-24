Así se definirá el segundo ascendido a la Liga BetPlay 2026: tres equipos tienen la ilusión

A pesar de que aún no se termina el 2025, ya hay noticias para la Liga BetPlay 2026. Por un lado, Jaguares será uno de los dos nuevos clubes que integrarán dicho campeonato. Ese derecho se lo ganó, gracias a que fue campeón del primer semestre del Torneo BetPlay y es el primero en la reclasificación. Por el otro, resta poco para conocer quién se hará con el otro cupo para lograr el anhelado ascenso.

Este domingo 24 de noviembre, Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca se impusieron en sus respectivos cuadrangulares y avanzaron a la final del segundo semestre de la Primera B. Esto les permite mantener vivo el sueño de dar el salto a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. No obstante, no hay nada escrito y aún queda bastante camino por delante para definir y conocer quién será.

Real Cundinamarca celebra su victoria y clasificación a la final del Torneo BetPlay II-2025 Facebook Oficial de Real Cundinamarca

El periodista, José Orlando Ascencio, experto en la materia, dio a conocer los diferentes panoramas y escenarios que se podrían dar en esta definición del Torneo BetPlay. En primera instancia, aclaró que si Cúcuta Deportivo gana la final, con al menos un triunfo, asciende de manera inmediata y la historia terminará ahí. No obstante, hay otros casos más complejos y que necesitan ahondar en la situación.

"Si el 'doblemente glorios' gana empatando los dos juegos y por penaltis, habrá un repechaje contra Patriotas", añadió al respecto. Y la lista de probabilidades sigue, ya que también puede pasar que Real Cundinamarca gane la final y eso llevaría a que se desarrolle una repesca contra Patriotas o Cúcuta Deportivo. Ahora, el subeditor de deportes en 'El Tiempo', enfatizó en esa última información.



Cúcuta Deportivo - Foto: Cúcuta Deportivo Oficial

"¿De qué depende el posible rival de Real Cundinamarca? De cuántos puntos hace Cúcuta en la final semestral del Torneo BetPlay. Con menos de tres, Patriotas juega repesca", puntualizó. Hasta ahí el tema de lo que se jugará en los próximos días, no sin antes decir que la final comenzará en el estadio de Techo y terminará en Cúcuta, debido a sus posiciones en la tabla de la reclasificación.

Eso sí, el hilo de José Orlando Ascencio culmina con el dato de que "No habrá final anual. Ya Jaguares está en vacaciones", descartando ese tradicional compromiso que suelen jugar en el Torneo BetPlay. Así las cosas, todo está listo para conocer al segundo inquilino de la Liga BetPlay 2026. Recordemos que Envigado y Unión Magdalena perdieron la categoría y jugarán la Segunda División el próximo año.