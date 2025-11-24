Síguenos en:
Gol Caracol  / Exhibición de Lionel Messi con Inter Miami; un gol y tres asistencias en 4-0 sobre Cincinnati

Exhibición de Lionel Messi con Inter Miami; un gol y tres asistencias en 4-0 sobre Cincinnati

En la noche de domingo el argentino Lionel Messi lideró la victoria de su equipo, para pasar a la final de la conferencia en la MLS. El título está cerca.

Por: EFE
Actualizado: 24 de nov, 2025
Lionel Messi
Lionel Messi recibe premio con Inter Miami - Foto:
Inter Miami Oficial

