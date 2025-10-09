Entrenador campeón del Mundo y su clave para evitar convertirse en un "viejo idiota"

El seleccionador francés Didier Deschamps admitió en una entrevista con la AFP que ha tenido que aprender a adaptarse a la generación de jugadores jóvenes en lugar de imponer sus ideas, para evitar convertirse en un "viejo idiota".

El técnico de 56 años, ganador como futbolista del Mundial de 1998 y como entrenador del de 2018, ya anunció que abandonará el puesto tras la Copa del Mundo de 2026, con lo que cumplirá 12 años en el cargo.

En este tiempo, Deschamps ha visto una evolución en el comportamiento y temperamento de los jugadores jóvenes.

Didier Deschamps será el director técnico de la Selección Francia hasta 2026 Getty Images

"Los jugadores están más seguros de sí mismos, tienen más confianza", dijo a la AFP antes de los partidos clasificatorios para la Copa del Mundo contra Azerbaiyán el viernes e Islandia el lunes.



"Antes, los jugadores jóvenes hacían lo que les decíamos que hicieran y eso era todo. Ahora están más cómodos porque están preparados mucho antes, juegan antes, son más maduros. También se marchan muy pronto al extranjero".

Publicidad

Si hasta hace unos años un jugador ya podía estar satisfecho con ser convocado por la selección nacional, ahora los jóvenes tienen mayores expectativas y eso significa que un entrenador debe "tratar de manera diferente" con ellos, dijo Deschamps.

"Es como en el mundo empresarial: el joven llega y es capaz de ir a su jefe y decirle que quiere su puesto".

Publicidad

"Es algo que se puede considerar como una falta de humildad o como ambición".



"Prefiero que me escuchen" -

Aunque Deschamps cree que "ciertas cosas eran mejores antes", reconoció que "no podrían funcionar ahora", como por ejemplo la prohibición de teléfonos en el vestuario.

"Los jugadores de la generación actual están ultraconectados: nacen con un teléfono móvil" agregó.

Didier Deschamps. RONNY HARTMANN/AFP

Por ello, "la clave es que yo me adapte a ellos", dice Deschamps.

El técnico asegura también que la capacidad de concentración de los jugadores más jóvenes es "un poco limitada" y por eso debe adaptar su forma de entrenarlos.

Publicidad

"Prefiero ser breve y conciso", porque "no quiero convertirme en música de fondo, prefiero que me escuchen", sostiene. "Al adaptarte a jugadores cada vez más jóvenes (...) navegas entre no ser un viejo idiota y no ser un falso joven".

