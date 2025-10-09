Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Entrenador campeón del Mundo y su clave para evitar convertirse en un "viejo idiota"

Entrenador campeón del Mundo y su clave para evitar convertirse en un "viejo idiota"

Reveladoras declaraciones dio una leyenda del fútbol europeo y mundial, dando a conocer la clave que utiliza para mantenerse vigente y no quedar como un "viejo idiota".

Por: AFP
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Didier Deschamps, entrenador de Francia, levantando el título del Mundial en 2018.
Didier Deschamps, entrenador de Francia, levantando el título del Mundial en 2018.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad