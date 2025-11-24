“Teófilo Gutiérrez le habló al árbitro y el juez de una dice gol confirmado para Junior, sin verla"

El empate 1-1 de América de Cali con Junior de Barranquilla en la fecha 2 de los cuadrangulares finales dejó más que una igualdad en este compromiso, ya que las polémicas han tenido trascendencia en las últimas horas, especialmente por el gol con el que los 'tiburones' lograron el resultado final.

A pesar de las imágenes de transmisión y del VAR, el autogol de Jean Pestaña parece en algunas tomas que no pasa por completo la línea, lo que causó molestia en el plantel de los 'escarlatas'. Por eso, el propio jugador implicado en esa anotación en propia puerta decidió contar qué pasó en el terreno de juego y con la determinación del árbitro central Wilmar Montaño.



Sigue polémica por autogol en América 1-1 Junior

Jean Pestaña atendió a la prensa en zona mixta y contó lo que se vivió en el terreno de juego del Pascual Guerrero. "Yo me le acerco y le dije que la revisara que no entra porque yo estoy de frente, estoy a un metro. Me dijo que iba a hacer la señal para revisarla, pero Llega 'Teo' y se le acerca y le dice “qué vas a revisar”. Y dice gol confirmado, sin ir a verla, solo porque ellos le hablaron, así es muy difícil".

Sobre el experimentado delantero del Junior agregó que para él "la voz de Teófilo Gutiérrez tiene peso en el fútbol para todo, ustedes mismos lo saben", y agregando que las decisiones arbitrales afectaron el compromiso en el Pascual Guerrero: "Por primera vez que veo que todas las dudosas son para el visitante, vuelve la hinchada que nos está apoyando y nos perjudican de esa manera, es muy difícil la verdad y estamos en un equipo grande, el América".

Para terminar, Jean Pestaña quien marcó el autogol del 1-1 se refirió a la expulsión de Rafael Carrascal, quien cayó en la provocación de un rival. "Lo del gol y lo que le dijo Teo que quedó dentro del campo también afectó lo emocional de 'Carra', pero no es un golpe en la cara, es en el pecho. También es muy difícil que el árbitro tome decisiones a la carrera", cerró diciendo.



Uno de los referentes de la plantilla del América de Cali, Adrián Ramos, fue más prudente pero también hizo un llamado por la polémica que se formó en el partido de la noche de domingo, por la fecha 2 del cuadrangular A de la Liga BetPlay 2025-II.

"Hay que corregir pero la verdad a pesar de las expulsiones lo feo es la decisión del gol, seguramente será un tema que se va a hablar mucho pero los perjudicados somos nosotros. Hay que saber hablar porque o sino nos suspenden, pero el decir la verdad no puede incomodar. Lo que pasó acá no se puede repetir, ni en el Pascual ni en ningún lado", comentó 'Adriancho' también en zona mixta.