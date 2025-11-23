Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alfredo Arias: "Junior está para todo, no nos sobra nada, pero nadie nos ha pasado por encima"

Alfredo Arias: "Junior está para todo, no nos sobra nada, pero nadie nos ha pasado por encima"

El entrenador del conjunto ‘Tiburón’ se mostró conforme con el empate de Junior frente a América en el Pascual Guerrero, resultado que dejó al equipo como líder del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Por: Javier García
Actualizado: 23 de nov, 2025
Comparta en:
Alfredo Arias, entrenador del Junior de Barranquilla
Alfredo Arias, entrenador del Junior de Barranquilla
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad