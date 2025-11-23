Alfredo Arias: "Junior está para todo, no nos sobra nada, pero nadie nos ha pasado por encima"

Por la segunda fecha del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025, América de Cali se vio las caras con Junior de Barranquilla, encuentro que terminó igualado 1-1 en el estadio Pascual Guerrero, con anotaciones de Cristian Barrios y un autogol de Jean Carlos Pestaña.

Con este resultado, los dirigidos por Alfredo Arias llegaron a cuatro puntos, los mismos que Atlético Nacional, aunque el ‘tiburón’, por mejor diferencia de gol, lidera el grupo A.

“Superamos en todos los ítems a América”

Polémicas en América de Cali contra Junior de Barranquilla, por la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

Durante la rueda de prensa posterior al juego en la capital vallecaucana, Arias destacó el papel de sus jugadores, aunque también hizo énfasis en la falta de definición.



“Un resultado que lo vinimos a buscar, pero también vinimos por los tres puntos y lo buscamos, pero adolecimos de definir mal en última jugada, en el último pase y no nos permitió ponernos en ganancia antes, creo que los superamos en todos los ítems a América. Es un muy buen equipo, con muy buenos jugadores. Tengo un especial afecto por David González, pero nosotros los neutralizamos y sacamos las contras precisas y antes de que nos hicieras el gol, erramos una opción muy clara”, dijo inicialmente Alfredo Arias.

Sobre el polémico autogol de Pestaña, que dejó dudas sobre si la pelota cruzó por completo la línea, Arias recordó que hubo acciones previas que, según él, también debieron revisarse.

“Me dijeron que fue penal contra (José) Enamorado, y también una sujeción a Paiva en el primer tiempo, pero como todos miramos desde la camiseta que tenemos yo voy a decir eso, pero nadie de mi cuerpo técnico me ha dicho que no fue gol. Tengo que verlo, el línea es el que está mejor ubicado y es el que lo cobra también el gol y las cámaras del VAR tienen que validarlo”.

En cuanto a las aspiraciones de Junior en este tramo final del semestre, el técnico fue claro: “Estamos para ir por todo, es lo que hemos intentado hacer desde el primer partido que llegué a Junior, y los jugadores lo han hecho. Estuvimos 12 fechas primeros, tuvimos un bajón, pero siempre hemos tratado de poner y hacer honor. Yo no digo que le vamos a ganar todo a todos, pero vamos a tener la actitud para hacerlo. Mis jugadores son muy valientes y merecíamos estar clasificados, pero nos tocó pelear hasta la última fecha. No nos sobra nada y nadie nos ha pasado por arriba, mis jugadores son muy competitivos”.



¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

Por la tercera fecha del cuadrangular A, Junior de Barranquilla se medirá con Atlético Nacional en Ditaires. El partido está programado para el domingo 30 de noviembre, a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana).