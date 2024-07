Daniel Mosquera vivió con sentimiento su presentación en Hellas Verona: "Daré lo mejor"

Daniel Mosquera vive actualmente un momento espectacular en su carrera deportiva. Hace algunos meses se encontraba bajo las órdenes de Rafael Dudamel en el Atlético Bucaramanga, salió campeón ante Independiente Santa Fe, logrando la primera estrella del equipo 'leopardo' y ahora, fichó por el Hellas Verona, equipo que lo firmó hasta junio de 2028.

Y es que el colombiano llegó hace ya un tiempo a Italia y ha estado disputando varios partidos de pretemporada con su nuevo club, en donde no ha dejado de destacar, marcando gran cantidad de goles y ganándose la confianza del cuerpo técnico, de cara a lo que será el inicio de las competiciones locales en un futuro muy cercano.

Pues bien, este miércoles 31 de julio, el Hellas Verona ha decidido presentarlo oficialmente ante los dirigentes e hinchada en una rueda de prensa especial en el que quedó sellado, finalmente, su vínculo con el cuadro 'Gialloblù'.

Daniel mosquera, jugador del Hellas Verona Foto: Hellas Verona

En lo que supuso este especial evento, el chocuano dejó varias declaraciones en donde remarcó su gran deseo por pertenecer a lo que será su nueva familia. "Quería venir a Verona desde que supe que estaban interesados en mí, desde que comenzaron las negociaciones. Me siento bien y espero que me vaya bien en el futuro”, declaró en primera instancia.

Tras ello, aseguró que está mentalizado a dar lo mejor de él mismo a la hora de enfrentar a todos los grandes clubes que se encuentran en la Serie A. “Creo que todos los equipos del campeonato italiano son fuertes, especialmente los grandes. Mi mentalidad es estar siempre preparado. Quiero dar lo mejor de mí, especialmente contra los equipos más fuertes y competir contra cualquier defensa”, remarcó.

Igualmente, para hacer esto, habló de sus características como delantero. "Siempre me gusta presionar a los defensores, me considero un atacante intenso. Soy un delantero fuerte físicamente, me gusta atacar el espacio y obviamente marcar goles, pero también me siento bien haciendo movimientos para mis compañeros y creando espacio para ellos”.

Daniel Mosquera jugando con el Hellas Verona Foto: Hellas Verona

Además de remarcar que uno de sus grandes referentes, hablando de delanteros colombianos, es Duván Zapata. “Creo que puedo decir que Duván Zapata es mi punto de referencia en el campeonato italiano en lo que a atacantes se refiere. Siento que la Serie A es un buen campeonato para nosotros los atacantes, Zapata es mi referente y Tino Asprilla también es un modelo inspirador para los colombianos, espero y creo que puedo hacerlo bien aquí”.

Finalmente, se planteó objetivos de alto calibre para lo que será su primera temporada en la Serie A. "Mi objetivo siempre es hacerlo mejor que la temporada pasada. La Serie A es una gran oportunidad para mí. El período de retirada me ayudó a ponerme en forma, a sentirme bien físicamente, fue muy útil para mí”.