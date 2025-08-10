Daniel Muñoz se chocó con árbitro de la final Crystal Palace vs Liverpool; terminó enojado

En el partido de la final de la Community Shield entre Crystal Palace vs Liverpool, campeones de la FA Cup y la Premier League, respectivamente, estuvo como titular el colombiano Daniel Muñoz, quien tuvo una gran presentación con su equipo.

Pero el lateral derecho antioqueño fue protagonista de una curiosa e inesperada acción, tras chocarse con el árbitro central en Wembley y caer al piso de forma insólita.

En una salida rápida del Crystal Palace en ataque el colombiano Daniel Muñoz empezó a correr para acompañar la jugada, pero el juez se metió en su camino y derribó al paisa, quien se quedó unos instantes en el suelo, con dolor, pero de igual manera con enojo por lo sucedido. De hecho, el colegiado se acercó a preguntarle por su condición. Al final Muñoz se levantó pero se le vio con bronca.

Acá el choque de Daniel Muñoz con el árbitro de Crystal Palace vs Liverpool, final de Community Shield: