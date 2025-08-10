Publicidad

Daniel Muñoz se chocó con árbitro de la final Crystal Palace vs Liverpool; terminó enojado

El lateral derecho colombiano Daniel Muñoz fue protagonista de una curiosa e inesperada acción, en la que terminó en el piso tras impactar contra el juez central en final de Community Shield.