Luis Javier Suárez no falla una; nuevo golazo con Sporting vs Braga, en Portugal

Luis Javier Suárez sigue encendido con el Sporting Lisboa y este domingo volvió a decir presente con un golazo en el partido contra el Braga, por Liga de Portugal.

El atacante samario comenzó como titular en ese compromiso y al minuto 19 apareció para poner el 1-0 en el marcador, anotando el primer tanto de la noche.

Tras un mal rechazo de unos defensores del Braga, dentro del área, Luis Javier Suárez aprovechó esa desatención y con zurda logró impactarla pelota y mandarla al fondo de la red.

El delantero colombiano ya registra 7 goles en la temporada con la camiseta del Sporting Lisboa, sumando 6 en la Liga de Portugal y uno en la Champions League.



Así fue el gol de Luis Javier Suárez en Sporting 1-0 Braga, Liga de Portugal: