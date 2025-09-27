Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz y Jefferson Lerma estuvieron presentes en triunfo 2-1 de Crystal Palace sobre Liverpool

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma estuvieron presentes en triunfo 2-1 de Crystal Palace sobre Liverpool

Crystal Palace logró este sábado un triunfo valioso en la última jugada contra Liverpool en el Selhusrt Park. Daniel Muñoz y Jefferson Lerma jugaron en las 'águilas'.

Por: EFE
Actualizado: 27 de sept, 2025
Comparta en:
Crystal Palace le ganó al Liverpool en la Premier League.
Crystal Palace le ganó al Liverpool en la Premier League.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad