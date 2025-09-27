Síguenos en::
Atlético acabó con la racha del Real Madrid en Liga de España y lo goleó 5-2 en el derbi

Atlético acabó con la racha del Real Madrid en Liga de España y lo goleó 5-2 en el derbi

El Atlético tuvo un gran segundo tiempo en el Riyadh Air Metropolitano y se quedó con los tres puntos ante su rival de patio, el Real Madrid, que de paso, se quedó sin invicto en la Liga.

Por: EFE
Actualizado: 27 de sept, 2025
Atlético le ganó al Real Madrid en el derbi de la Liga de España.
Atlético le ganó al Real Madrid en el derbi de la Liga de España.
