Xabi Alonso vendió cara la goleada del Real frente a Atlético: "No hemos estado al nivel"

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, reconoció la victoria “merecida” del Atlético de Madrid en el derbi madrileño (5-2), declaró que "es una derrota muy dura", que "éste no es el nivel" que quieren dar y que el Atlético les ha "penalizado merecidamente".

"Será difícil olvidar esta derrota. Es sin duda muy dura y nos hace responsables. Este no es el nivel que queremos dar. Empezábamos un nuevo partido tras el descanso, después del 2-2 estábamos en el partido, aunque en general el juego no estaba siendo bueno. Luego vinieron el penalti y la falta, pero no hemos estado bien y nos han penalizado merecidamente porque no hemos merecido más", dijo el entrenador del Real Madrid .

"Veía que no estábamos a nuestro mejor nivel y eso es lo que echaba en falta. No estamos contentos de cómo hemos jugado hoy, pero tampoco queremos olvidar de dónde veníamos. Hay que volver al camino correcto. Estamos empezando la liga y dentro del progreso y la construcción que llevamos hay días duros. Esto es fútbol. La clave está en ver cómo reaccionamos. No seríamos inteligentes si no somos capaces de sacar lo positivo dentro del dolor que tenemos hoy", manifestó.



"Día muy especial"

Julián Álvarez anotó doblete con Atlético de Madrid frente al Real AFP

Julián Álvarez, que venía de marcar un triplete el miércoles que dio el triunfo a su equipo ante el Rayo Vallecano (3-2), transformó el penal con un disparo potente que no alcanzó Courtois.

A diferencia de otras veces, el Atlético no se echó para atrás y siguió jugando. Sorloth pudo ampliar la distancia, pero se topó con el cancerbero belga.

Nico González sacó un latigazo muy escorado que repelió un Courtois que se hizo grande bajo los tres palos. Sin embargo, la 'Araña' clavó el esférico en la escuadra tras un libre directo que el guardameta belga solo pudo rozar con los dedos.

Instantes antes del pitido final, el francés Antoine Griezmann firmó la manita tras un fallo del cuadro blanco en campo propio con un pase que interceptó Álex Baena, que acabó filtrando al delantero galo para batir por abajo a Courtois en un mano a mano.

"Un día muy especial. Sabíamos la importancia de este partido por ser un derbi y por descontar puntos a uno de los que estaba arriba", declaró Álvarez a 'Movistar+'.

"Tuvimos el control del juego y nos hicieron los dos goles muy rápido. El equipo no dejó de creer. En este inicio de liga estábamos teniendo muchas ocasiones y hoy ha pasado lo mismo, pero hemos estado efectivos", resumió.