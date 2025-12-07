"Jhon Duran es un jugador muy talentoso, pero siempre anda con una bomba en la mano"

Por la fecha 15 de la Superliga Turca, Fenerbahce con Jhon Durán visitó al Basaksehir en un encuentro cargado de intensidad que terminó igualado 1-1. El conjunto dirigido por Domenico Tedesco se adelantó gracias a una anotación de Milan Škriniar, mientras que Bertug Yildirim equilibró las acciones para el equipo local.

El compromiso, disputado en el Estadio Basaksehir Fatih Terim, dejó varias lecturas futbolísticas, pero también volvió a poner en el centro de la conversación a Jhon Durán debido a una acción polémica en el campo de juego.

Durán fue titular y disputó 57 minutos, registrando una calificación de 6.6, de acuerdo con las estadísticas de Sofascore. Aunque no logró convertir, el joven atacante dejó destellos de su potencia habitual, pero también protagonizó una acción que generó discusión.

Durante la disputa de un balón con el brasileño Léo Duarte, ambos cayeron al césped y Durán terminó golpeando accidentalmente el rostro del defensor. Pese a la reacción del público local, el juez central decidió no amonestarlo, lo que alimentó el debate alrededor del comportamiento del colombiano dentro de la cancha.



En Turquía se sigue hablando de Jhon Durán

Jhon Durán, delantero colombiano de Fenerbahce

El futbolista, próximo a cumplir 22 años, sigue siendo tema recurrente en los principales medios deportivos de Turquía, que reconocen su talento, pero advierten que su temperamento podría convertirse en un obstáculo para su consolidación. Su reciente historial incluye acciones polémicas que han sido ampliamente discutidas, como una tarjeta roja directa en Europa y un codazo señalado en el partido frente a Göztepe, jugadas que mantienen la lupa sobre su conducta.

Uno de los comentarios más fuertes provino del periodista Haluk Yürekl, quien se refirió a Durán en términos contundentes:

"Jhon Duran es un jugador muy talentoso, pero novato. Recibió una tarjeta roja directa en primera posición en Europa, le dio un codazo a Göztepe en Turquía y no fue expulsado. Pudo haber dejado a su equipo en desventaja en el minuto 14 anoche. ¡Duran siempre anda con una bomba en la mano!", afirmó el comunicador, destacando el contraste entre sus condiciones futbolísticas y los riesgos que implica su carácter.

¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahce?

El próximo jueves 11 de diciembre, Fenerbahce tendrá competencia internacional cuando visite al Brann por la sexta jornada de la fase de liga de la Europa League, en un duelo crucial que se disputará a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana). Sin embargo, Jhon Durán no podrá ser tenido en cuenta para este encuentro, ya que fue expulsado en el compromiso anterior frente al Ferencvaros, lo que lo deja al margen mientras continúa siendo uno de los jugadores más observados del plantel.