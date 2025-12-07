Daniel Muñoz y su verdadero estado de salud; DT del Crystal Palace lo confirmó

Este domingo las primeras noticias que llegaron desde Inglaterra fueron negativas al confirmarse que Daniel Muñoz no iba ser tenido en cuenta para el partido del Crystal Palace contra el Fulham por la Premier League. En un primer momento hubo confusión e incertidumbre porque fue vinculado a un posible escándalo por agresión a una persona en Londres. Sin embargo, minutos después esa versión fue desmentida y desde el mismo club contaron que se trata de una lesión.

"Tiene una molestia en la rodilla", fueron las palabras de Oliver Glasner, DT de las 'águilas' en la previa al encuentro. Por fortuna, lograron una agónica victoria y sortearon el juego sin el 'cafetero' en cancha. Como era de esperarse, las alarmas sonaron en la Selección Colombia, sobre todo de cara a partidos de fogueo venideros y en especial el Mundial de 2026.

Por eso, después del partido, a Glasner le consultaron de nuevo sobre el colombiano y reveló su verdadero estado de salud. "Ahora podemos ir al vestuario y estamos tratando a casi todos. Estuvimos tratando su rodilla durante algunas semanas. Justo ayer fue demasiado arriesgado. Nunca nos arriesgamos. Y lo lógico fue darle una oportunidad de descansar", dijo en rueda de prensa según informó el periodista Ed Aarons.

Glasner on Munoz's injury: "We can now go into the dressing room and we are managing almost everyone. We were managing his knee now for a few weeks.

Then it was just yesterday that it was too risky. We never take any risk. And it just made sense to give him a break." — Ed Aarons (@ed_aarons) December 7, 2025

Eso sí, hasta el momento, Crystal Palace no se ha pronunciado con un comunicado oficial sobre las molestias físicas del exGenk. Un detalle que no pasó desapercibido fue que Glasner eligió como mejor jugador del partido a Nathaniel Clyne, justamente el reempleazo de Muñoz contra Fulham.



"Para mí, el mejor jugador del partido fue Clyne. Llevaba meses sin ser titular. Cuando ayer me enteré de que Dani [Muñoz] no podía jugar, le dije que iba a ser titular. Y luego jugó como lo hizo, con 34 años. No había tenido mucho ritmo, ni había entrenado mucho con el equipo", dijo en rueda de prensa el estratega.

Así fue el triunfo Crystal Palace sobre Fulham

Las 'águilas'se adelantaron a los 20 minutos gracias a una gran combinación entre Wharton y Nketiah, quien definió con precisión. Fulham igualó antes del descanso mediante una pared entre Raúl Jiménez y Harvey Wilson. En la segunda parte, un gol de Smith Rowe fue anulado por fuera de juego tras revisión del VAR. Palace respondió con mayor intensidad y, tras una opción clara de Uche, un córner permitió a Marc Guéhi anotar de cabeza el 2-1 definitivo, asegurando los tres puntos para los Eagles.

