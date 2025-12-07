Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz y su verdadero estado de salud; DT del Crystal Palace lo confirmó

Daniel Muñoz y su verdadero estado de salud; DT del Crystal Palace lo confirmó

Crystal Palace sorprendió con la ausencia de última hora del colombiano Daniel Muñoz. El entrenador de las 'águilas' reveló detalles, tras victoria 2-1 sobre Fulham.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de dic, 2025
Comparta en:
Daniel Muñoz, jugador colombiano del Crystal Palace.
Daniel Muñoz, jugador colombiano del Crystal Palace.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad