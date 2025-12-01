Palo a Marino Hinestroza, que se apagó en Nacional; "ahora ya no marca diferencia"

Tras la derrota 2-1 de Atlético Nacional contra Junior por la cuarta fecha del cuadrangular A de la Liga BetPlay, uno de los principales señalados fue Marino Hinestroza, quien jugó 73 minutos pero no pudo generar el desequilibrio que se espera de un jugador de su clase.

Sobre el tema Marino, en el programa 'F10' de 'ESPN', Jorge Bermúdez, exfutbolista de nuestro país, se refirió al rendimiento del atacante. "Yo me quedé esperando al Hinestroza que mucha gente está esperando desde hace rato en esta clase de partidos. Y Marino no aparece en esta clase de partidos. Marino no marca diferencia en esta clase de partidos". El exjugador de Columbus Crew ha sido clave en algunos juegos del cuadro paisa, sin embargo, ha bajado considerablemente su rendimiento con el pasar del tiempo, dejando atrás ese nivel que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores de nuestra nación, ganando liga, copa, y superliga con el equipo, y siendo convocado por el técnico Nestor Lorenzo a la Selección Colombia.

Además, Bermúdez criticó el desempeño de los verdolagas en el encuentro. "Bauzá poco y poco por el lado izquierdo también. Nacional llegó porque Rengifo agarró la pelota y generó algunas acciones. Pero a los treinta y pico de minutos vino a hacer el primer tiro al arco. Y después terminó sacando una ventaja que a mí me parece un tanto injusta, porque fue Asprilla que mete el cuerpo y tapa Silveira, y después vino el gol en el tiro de esquina, pero no había hecho más Nacional en el primer tiempo que Junior".

Respondiendo a los juicios sobre el verde paisa, la periodista Geraldine Carrasquero habló de la falta que le hizo Alfredo Morelos. "Lo que te genera Alfredo Morelos es impresionante, porque es capaz también de autogestionarse sus propias ocasiones de gol, con y sin balones. Aparte que a veces se viste de Cardona cuando baja un poquito y asiste a sus compañeros. Yo creo que es insustituible en este Atlético Nacional", afirmó de forma contundente.

Alfredo Morelos no estuvo en el partido entre Atlético Nacional y Junior COLPRENSA.

Por otro lado, en el mismo programa Daniel Tílger alabó lo hecho por el conjunto 'tiburón', que logró neutralizar al dos veces ganador de Copa Libertadores a lo largo del duelo. "La mitad de cancha de Junior fue muy interesante, Celis ha sido un gran fichaje, Celis y Moreno, creo que, bueno, no digo que controlaron a Uribe y a Campuzano, pero sí le sacaron la pelota, lo incomodaron bastante a Nacional porque era pelota al piso, era combinaciones, era sociedades, era tratar de tener mucha movilidad en la mitad de cancha y lo hizo bien Junior".

La derrota dejó a Nacional parcialmente en la segunda posición de la tabla con 5 puntos, a tres del Junior que se postula como el gran candidato a avanzar en el grupo faltando dos fechas para que se acaben los cuadrangulares. Sin embargo, un triunfo del América de Cali en su duelo de este lunes frente a Medellín, bajaría a Nacional a la tercera plaza y lo pondría a hacer cuentas en su objetivo de conseguir la clasificación a la gran final de la Liga BetPlay 2025-2.