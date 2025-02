Daniela Caracas y una reveladora confesión; confirmó sentir la mano en sus partes íntimas

El caso de Daniela Caracas sigue abriendo las principales portadas del fútbol mundial, dividiendo opiniones, que solo agigantan la polémica de un hecho que ha puesto en el ‘ojo del huracán’ al fútbol femenino.

Ahora, la encargada que toma partido a favor de la futbolista colombiana fue Dolors Ribalta, la directora del fútbol femenino de Espanyol, confirmando la obscenidad cometida por 'Mapi’ León.

"Daniela nos ha dicho clarísimo que hubo un tocamiento. No hacía falta que nos lo dijera porque las imágenes hablan por sí solas. No podemos dar normalidad a este tipo de acciones. Es inaceptable, inadmisible y vulnera la intimidad de nuestra jugadora. Es clarísima. Lo que hemos hecho es denunciar esta acción, darle apoyo a nuestra jugadora y acompañarla. No entramos en más debates que estos”, indicó de entrada Ribalta ante la prensa española, quien, de esa manera, confirmó el acto obsceno por parte de la futbolista del Barcelona.

Daniela Caracas en medio del partido contra Barcelona, por la Liga F. NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Sumado a eso, la directora del fútbol femenino de Espanyol dio un parte no tan alentador sobre la ‘cafetera’, quien habría quedado “traumada” con la situación.

Publicidad

"Caracas manifiesta que está muy agobiada y que ha de tomar distancia. Es lo que tenemos que hacer. Respetarla, darle esa distancia y acompañarla. La tenemos que dejar respirar. Es ella la que tiene que tomar la decisión en función de cómo se encuentre. Y de lo que sienta. Y a partir de ahí, con la entrenadora, tomar las decisiones oportunas. Lo que haga estará bien”, dijo Dolors Ribalta.

¿Quién es Daniela Caracas?

Publicidad

Campeona de la Liga Profesional de Colombia con el Atlético Huila en 2018, mismo año en que 'Las Opitas' se proclamaron vencedoras en la Libertadores; medalla de oro con la selección sub-20 en los Juegos Bolivarianos de 2017 y con la absoluta en los Panamericanos de Perú 2019, Daniela Caracas acumula un rico currículum deportivo.

Con la selección cafetera también disputó los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que cayó en cuartos de final ante España en la tanda de penaltis (4-2) tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario.

En aquel encuentro estuvo Caracas.

No así Mapi León, ganadora de todos los títulos habidos y por haber con el Barcelona -incluidas tres Ligas de Campeones-, quien desde 2022 abandonó la selección española por problemas con el entonces técnico, Jorge Vilda.

Publicidad

La escena de este domingo ha convertido en involuntaria protagonista a Caracas, quien, según dijo el club, no reaccionó en el momento "a causa del impacto que le causó la situación" y que, posteriormente, sí tomó "conciencia de la gravedad del gesto" y controló su reacción para evitar una sanción.

Daniela Caracas no dejará el caso así. Imagen: FCF.

Las redes sociales han convertido el caso en un debate abierto, con comentarios de todo tipo -lamentablemente, la mayoría no del mejor gusto y atacando por distintos motivos a ambas- y ha llegado a Colombia, su país natal, donde todos los medios abren su sección de Deportes con el caso e, incluso, califican lo sucedido de "agresión".

Publicidad

Sin valorar el caso en particular, pues no lo menciona en su comunicado, la Asociación de Futbolistas Españoles(AFE) expresó su "descontento y rechazo ante cualquier conducta inadecuada, física o verbal, que se produzca en el ámbito del fútbol", ya que "perjudica al colectivo de futbolistas" al que representa.

Otro sindicato, FUTPRO, ha puesto sus "servicios y profesionales a disposición de las jugadoras para esclarecer los hechos y ayudar en lo que sea pertinente".