Actualizado: agosto 30, 2025 02:16 p. m.
Gol Caracol Colombianos en el exterior Dávinson Sánchez anotó golazo, previo a unirse a la Selección Colombia; véalo aquí
Dávinson Sánchez volvió a ser protagonista, este sábado, en el duelo entre Galatasaray y Rizespor, por la Liga de Turquía.
Y es que, a horas de unirse a la convocatoria de la Selección Colombia para afrontar la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas, el futbolista 'cafetero' anotó un golazo con su respectivo equipo, dejando claro que llega en momento inmejorable.
El colombiano se alzó por los cielos y, de tiro de esquina, selló el 1-0 a favor de Galatasaray; esto, a los
Goal by Davinson Sanchez. Assist: Gabriel Sara— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 30, 2025
🇹🇷 Galatasaray 1-0 Çaykur Rizesporpic.twitter.com/nVphpUmx0a
