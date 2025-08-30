Dávinson Sánchez anotó golazo, previo a unirse a la Selección Colombia; véalo aquí

Dávinson Sánchez volvió a ser protagonista, este sábado, en el duelo entre Galatasaray y Rizespor, por la Liga de Turquía.

Y es que, a horas de unirse a la convocatoria de la Selección Colombia para afrontar la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas, el futbolista 'cafetero' anotó un golazo con su respectivo equipo, dejando claro que llega en momento inmejorable.

El colombiano se alzó por los cielos y, de tiro de esquina, selló el 1-0 a favor de Galatasaray; esto, a los

Goal by Davinson Sanchez. Assist: Gabriel Sara



🇹🇷 Galatasaray 1-0 Çaykur Rizesporpic.twitter.com/nVphpUmx0a — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 30, 2025