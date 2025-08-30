Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dávinson Sánchez anotó golazo, previo a unirse a la Selección Colombia; véalo aquí

Dávinson Sánchez anotó golazo, previo a unirse a la Selección Colombia; véalo aquí

El defensor 'cafetero' volvió a figurar este sábado con el Galatasaray, en Turquía, anotando un gran gol con el que puso en ventaja a su equipo contra Rizespor.

Dávinson Sánchez, defensor colombiano del Galatasaray.
Dávinson Sánchez, defensor colombiano del Galatasaray.
Instagram oficial del Galatasaray
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 30, 2025 02:16 p. m.